В лидеры HBO Max внезапно вырвался этот хоррор по Стивену Кингу: зрители в кинотеатрах его так и не увидели

Экранизации Стивена Кинга почти всегда становятся событием — даже если сами авторы и критики морщатся. «Жребий» (2024), мучившийся с продакшеном и отменённой премьерой в кинотеатрах, оказался именно таким случаем: ругают многие, но смотрят все.

От романа до стриминга

У Кинга «Жребий» — классическая история маленького городка, куда незаметно прокрадывается вампирское зло. До 2024 года существовали лишь мини-сериалы 1979 и 2004 годов. Попытки снять полнометражный фильм откладывались десятилетиями, пока студия наконец не рискнула.

Но пандемия, вмешательство Warner и страхи провалиться в прокате едва не похоронили проект. В итоге кинотеатры фильм так и не увидели — релиз перенесли на HBO Max, под хэллоуинский сезон.

Критика vs. зритель

Отзывы оказались безжалостными: картину обвиняли в «подрезанном» сценарии и упрощённой драматургии. Но зрительская логика иная. В октябре, когда хочется вампиров, тумана и скрипящих половиц, «Жребий» попал в точку.

По данным FlixPatrol, фильм стабильно держится в топ-10 Max. Интернет полон комментариев: «Сюжет местами провисает, но атмосфера — жуть, именно то, что нужно на ночь».

Стоит ли смотреть?

Если вы ждёте тонкой психологической драмы уровня «Мизери», можете пройти мимо. Но если нужно жёсткий, мрачный хоррор «под плед и свечу», «Жребий» — находка. Это фильм не про глубину, а про вайб: маленький город, старый дом и зло, которое в нём просыпается.

Итог: у Warner получился редкий случай — проект, который мог умереть ещё до релиза, внезапно стал стриминговым хитом. Кинг снова работает по проверенной схеме: «ругают критики — смотрят зрители».

