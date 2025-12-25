Меню
«В лесу родилась ёлочка» — не единственный новогодний советский мультик, от которого тепло на душе: в списке еще шесть

25 декабря 2025 07:29
Кадр из мультфильма «В лесу родилась ёлочка» (1972), «Падал прошлогодний снег» (1983), «Двенадцать месяцев» (1956)

Их включаешь и словно погружаешься в детство.

Советские новогодние мультфильмы хороши тем, что в них никто никуда не бежит. Они не кричат, не подталкивают к веселью и не требуют радоваться по расписанию. В них зима живёт своей жизнью, праздник подкрадывается медленно, а тепло появляется не из-за гирлянд, а из-за простых человеческих поступков. Мы выбрали семь мультфильмов, которые каждый раз возвращают именно это ощущение — спокойное, настоящее, почти забытое.

«В лесу родилась ёлочка» (1972)

«В лесу родилась ёлочка» (1972)

Короткий, тихий мультфильм, который будто дышит паузами. Здесь всё строится не на действии, а на настроении: ожившие рисунки, зимний лес и знакомая песня, которую подхватывают звери. Он не учит и не объясняет — просто позволяет немного замедлиться и вспомнить, каким Новый год казался раньше.

«Как ёжик и медвежонок встречали Новый год» (1975)

История, в которой почти ничего не происходит, и в этом её сила. Ёжик и Медвежонок ищут ёлку, не находят подходящей — и находят решение, в котором доказательство простое: праздник можно создать из себя. Этот мультфильм взрослые любят даже больше, чем дети, потому что он говорит о главном без слов.

«Зима в Простоквашино» (1984)

Самый жизненный новогодний мультфильм из всех возможных. Ссоры, обиды, усталость, желание всё бросить — и внезапное понимание, что Новый год лучше встречать вместе. В «Зиме в Простоквашино» нет волшебства, зато есть примирение, снег, чай и чувство дома, которое ни с чем не перепутаешь.

«Падал прошлогодний снег» (1983)

«Падал прошлогодний снег» (1983)

Абсурдный, ироничный и неожиданно грустный мультфильм. Мужик идёт за ёлкой и всё время сбивается с пути — как будто сама жизнь постоянно вмешивается. Под шутками и пластилиновой странностью скрывается усталость и очень взрослое желание просто вернуться домой к празднику.

«Снеговик-почтовик» (1955)

Один из самых честных новогодних сюжетов: дети лепят снеговика и доверяют ему важное дело. Дальше — ночь, лес, страх и верность поручению. Этот мультфильм до сих пор работает безотказно, потому что в нём Новый год — это общее дело, а не индивидуальное счастье.

«Дед Мороз и лето» (1969)

История про любопытство и смелость выйти за пределы привычного. Дед Мороз отправляется искать лето — и ведёт себя не как волшебник, а как человек, который впервые сталкивается с неизвестным. Очень тёплый мультфильм про радость открытия и детское объяснение мира.

«Двенадцать месяцев» (1956)

«Двенадцать месяцев» (1956)

Сказка «Двенадцать месяцев», в которой Новый год ощущается через холод, терпение и внутреннее достоинство. Лес, костёр и двенадцать братьев — сцена, которую невозможно забыть. Этот мультфильм смотрят не ради чудес, а ради ощущения справедливости, которая приходит тихо и вовремя.

Почему именно они

Все эти мультфильмы объединяет одно: в них Новый год — это не событие, а состояние. Их включают не ради сюжета, а ради тишины, интонации и ощущения, что праздник может быть простым, честным и очень личным.

Ранее мы писали: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из советской сказки «Морозко»: конечно, мачехой никто быть не захочет.

Фото: Кадр из мультфильма «В лесу родилась ёлочка» (1972), «Падал прошлогодний снег» (1983), «Двенадцать месяцев» (1956)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
