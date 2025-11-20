В культовой американской фантастике 90-х «Вавилон-5» нашли советский след: а все благодаря Сьюзен Ивановой

В некоторых знаковых американских телешоу внимательный зритель может обнаружить любопытный феномен — своеобразный «советский след». Это не всегда очевидные отсылки, а скорее тонкие детали, вплетенные в повествование.

Создатели сериалов порой используют узнаваемые символы и образы, напоминающие об эпохе советской реальности.

Такие элементы могут проявляться в неожиданных местах: в дизайне интерьеров, второстепенных сюжетных ходах или даже в характеристиках персонажей. Так произошло и с культовой фантастикой «Вавилон-5».

Отсылка к СССР в сериале «Вавилон-5»

Внимательные пользователи Pikabu обнаружили любопытную деталь в одной из серий. На заднем плане в кадре в эпизоде №19 второго сезона за спиной Ивановой можно разглядеть советский плакат 1932 года, «рекламирующий» Московский метрополитен.

«Выглядит футуристично для довоенного времени. Да и сейчас тоже. Как видите, хорошо вписался в интерьер», — отметили на портале.

О сериале «Вавилон-5»

«Вавилон-5» Джозефа Стражински стал настоящей культовой фантастикой, не уступающей «Звездному пути». Этот пятисезонный проект 1990-х годов до сих пор сохраняет свою актуальность.

Несмотря на техническое устаревание спецэффектов и монтажа, сериал захватывает зрителей продуманным сюжетом и глубокими персонажами.

Особое место занимает старший помощник Сьюзен Иванова в исполнении Клаудии Кристиан. Ее персонаж стал редким примером положительного русского героя в западном кино. Хотя Иванова не достигла популярности современной Черной Вдовы из Marvel, она сумела завоевать искреннюю любовь многочисленных поклонников сериала.

