В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену

В картине эти отсылки никак не объяснили.

Фильм Дэвида Финчера «Семь» — это не просто триллер, а уникальная лента. В отличие от стандартных детективов, где зло наказано, проект предлагает философский диалог о природе зла.

Убийца Джон Доу не просто маньяк — он фанатик с идеей, который видит себя проповедником, обличающим грехи общества. А развязка «Семи» стала шоком для зрителей 1990-х. Отсутствие хэппи-энда, где зло побеждает не силой, а интеллектом, было в новинку. Финал обсуждают до сих пор

Впрочем, и не только его. В кадрах ленты то и дело находят интересные детали. Парочка из них, например, связана с СССР.

Сюжет фильма «Семь»

Сюжет вращается вокруг двух детективов — уставшего от жизни Сомерсета и эмоционального Миллза. Им предстоит охота на загадочного преступника, который считает себя проводником божественной воли.

Этот методичный убийца превращает каждое преступление в сложное послание. Его жертвы становятся иллюстрациями семи смертных грехов.

Для каждого порока он придумывает изощренное наказание, соответствующее проступку. На местах преступлений он оставляет лишь лаконичные указания на конкретный грех и хитроумные подсказки. Эти зацепки вынуждают детективов участвовать в его мрачной игре.

Отсылка в фильме «Семь»

В доме Миллзов одним из центральных элементов декора является плакат с крупной надписью по-русски «Пышка». Это реальная афиша, нарисованная для одноименного фильма Михаила Ромма 1934 года. Кстати, это была первая самостоятельная работа великого режиссера.

В левом углу комнаты можно разглядеть ещё один плакат на русском. Это плакат фильма «Наследный принц республики» Эдуарда Иогансона. За обоими афишами есть некий смысл, но зрителям его так и не объяснили. Возможно Миллзы просто обожают советское кино 1930-х.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему преступника из фильма Дэвида Финчера «Семь» зовут именно Джон Доу.