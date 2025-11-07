Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену

В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену

7 ноября 2025 17:09
Кадр из фильма «Семь»

В картине эти отсылки никак не объяснили.

Фильм Дэвида Финчера «Семь» — это не просто триллер, а уникальная лента. В отличие от стандартных детективов, где зло наказано, проект предлагает философский диалог о природе зла.

Убийца Джон Доу не просто маньяк — он фанатик с идеей, который видит себя проповедником, обличающим грехи общества. А развязка «Семи» стала шоком для зрителей 1990-х. Отсутствие хэппи-энда, где зло побеждает не силой, а интеллектом, было в новинку. Финал обсуждают до сих пор

Впрочем, и не только его. В кадрах ленты то и дело находят интересные детали. Парочка из них, например, связана с СССР.

Сюжет фильма «Семь»

Сюжет вращается вокруг двух детективов — уставшего от жизни Сомерсета и эмоционального Миллза. Им предстоит охота на загадочного преступника, который считает себя проводником божественной воли.

Этот методичный убийца превращает каждое преступление в сложное послание. Его жертвы становятся иллюстрациями семи смертных грехов.

Для каждого порока он придумывает изощренное наказание, соответствующее проступку. На местах преступлений он оставляет лишь лаконичные указания на конкретный грех и хитроумные подсказки. Эти зацепки вынуждают детективов участвовать в его мрачной игре.

Отсылка в фильме «Семь»

В доме Миллзов одним из центральных элементов декора является плакат с крупной надписью по-русски «Пышка». Это реальная афиша, нарисованная для одноименного фильма Михаила Ромма 1934 года. Кстати, это была первая самостоятельная работа великого режиссера.

Кадр из фильма «Семь»

В левом углу комнаты можно разглядеть ещё один плакат на русском. Это плакат фильма «Наследный принц республики» Эдуарда Иогансона. За обоими афишами есть некий смысл, но зрителям его так и не объяснили. Возможно Миллзы просто обожают советское кино 1930-х.

Кадр из фильма «Семь»

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему преступника из фильма Дэвида Финчера «Семь» зовут именно Джон Доу.

Фото: Кадры из фильма «Семь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы Читать дальше 6 ноября 2025
Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца Читать дальше 6 ноября 2025
Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма Читать дальше 6 ноября 2025
А ведь такого ксеноморфа как Диакон больше не было: что стало с Чужим из «Прометея» А ведь такого ксеноморфа как Диакон больше не было: что стало с Чужим из «Прометея» Читать дальше 5 ноября 2025
У этого фильма от A24 идеальный рейтинг в 100% на Rotten Tomatoes: «Новая "Тысяча и одна ночь" с Шахерезадой-феминисткой» У этого фильма от A24 идеальный рейтинг в 100% на Rotten Tomatoes: «Новая "Тысяча и одна ночь" с Шахерезадой-феминисткой» Читать дальше 5 ноября 2025
В новом «Хищнике» должна была вернуться настоящая звезда франшизы: почему режиссер передумал в последний момент В новом «Хищнике» должна была вернуться настоящая звезда франшизы: почему режиссер передумал в последний момент Читать дальше 5 ноября 2025
Почему Нео пожалел Архитектора в «Матрице»: судьба злодея осталась загадкой Почему Нео пожалел Архитектора в «Матрице»: судьба злодея осталась загадкой Читать дальше 5 ноября 2025
Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно) Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно) Читать дальше 8 ноября 2025
Новая охота началась, но где именно? Разбираемся, как называется та самая «планета смерти», на которой даже Хищник боится дышать Новая охота началась, но где именно? Разбираемся, как называется та самая «планета смерти», на которой даже Хищник боится дышать Читать дальше 8 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше