В конце 2025-го это кажется нереальным: так мог ли Лукашин в «Иронии судьбы» полететь в самолете по чужому билету

7 декабря 2025 15:42
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Современным зрителям это кажется дикостью.

Каждый год баня, один неверный бокал — и Москва отправляет героя в Ленинград. Зрители смеются, критики спорят, а вопрос остаётся тем же: мог ли Лукашин действительно взлететь не по своему билету?

С годами именно этот сюжетный вираж «Иронии судьбы» стал любимым поводом для придирок. «Да что вы, паспортный контроль бы его завернул!» — уверяют скептики. Но чем глубже разбираешься в реалиях 70-х, тем яснее становится: Рязанов вовсе не фантазировал.

В СССР на внутренних рейсах действительно не спрашивали паспорт

И дело вовсе не в халатности или лени. Госмашина просто не могла требовать документ, которого у огромной части населения… не было. К концу 60-х более 58 миллионов сельских жителей оставались беспаспортными, и ещё несколько лет эта цифра только росла. Колхознику — куда лететь без паспорта? А вот куда нужно — туда и летали. Поэтому билет с фамилией и инициалами считался вполне достаточным.

Именно поэтому Лукашин, пусть и шатаясь после банных подвигов, мог бы пройти посадку без всяких вопросов. Да, сюжет выглядит фарсом — но фарсом документально возможным.

Первая попытка угона самолёта изменила правила — но не для всех

После трагедии 1970 года, когда отец и сын Бразинскасы захватили Ан-24 и убили стюардессу Надю Курченко, государство ввело жёсткие меры контроля. Но только для рейсов, летавших у границ СССР. Московско-ленинградское направление под ограничения не попало.

Сохранившиеся билеты середины 70-х выглядят как пропуск в прошлое: фамилия — и всё. Никаких паспортистов у трапа, никаких проверок личности.

Тогда это была норма, сегодня — повод для шуток

Мы смотрим советскую классику глазами людей, привыкших к рамкам, сканерам и тройной проверке документов. В 1975-м система работала иначе — местами странно, порой опасно, но уж точно свободнее.

И если что-то в этой истории и кажется невероятным, так это не перелёт по чужому билету, а то, что герой вообще способен был стоять на ногах после такой «банной подготовки».

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
