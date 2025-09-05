Меню
В книгах Толкина это объяснено, но фильмы промолчали: зачем на самом деле Гимли оказался на Совете Элронда

5 сентября 2025 16:11
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Джексон это вырезал, чтобы не засорять сюжет, а зря.

«Властелин колец» — трилогия, к которой возвращаются снова и снова. Но даже самые преданные фанаты фильмов Питера Джексона часто не знают, почему Гимли оказался в Ривенделле на Совете Элронда. В книгах Толкина за его появлением стоит целая политическая интрига, о которой фильм умолчал.

Гимли прибыл не случайно

В киноверсии кажется, что Гимли — просто представитель гномов, приглашённый участвовать в судьбе Кольца. Но в книге всё куда сложнее. Саурон отправил к гномам посланника с предложением заключить союз. Он надеялся склонить Эребор на свою сторону и потребовал отдать Кольцо, если оно найдётся.

Король Даин Железностоп понял, что угроза реальна, и срочно направил Глоина и его сына Гимли к Элронду. Их задача была не участвовать в обсуждении Кольца, а предупредить других о том, что Саурон готовится к войне.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Почему этот контекст важен

Знание предыстории объясняет многое, включая напряжённость между Леголасом и Гимли в начале пути. Эльфы помнили о былых альянсах некоторых кланов гномов с Сауроном — и потому не доверяли им. Отсюда и холод между представителями двух народов, который позже перерастает в дружбу.

Что изменили в фильмах

Джексон упростил сюжет, чтобы удержать ритм. В фильме Совет Элронда выглядит как собрание всех народов Средиземья ради одного вопроса — уничтожить Кольцо. Предысторию гномов и попытки Саурона завербовать их просто вырезали, чтобы сосредоточить внимание на Фродо и Братстве.

Но зная эту деталь, начинаешь иначе смотреть на роль Гимли. Он не просто храбрый боец: он символ выбора гномов в пользу добра, отказа от соблазнов и преданности союзникам, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
