В книгах подробно рассказали, кто и зачем построил бункеры в сериале «Укрытие»: вовсе не ради спасения человечества

В мире сериала «Укрытие» (Silo) вопрос о происхождении подземного мира — главный источник тревоги и тайн. Почему человечество оказалось под землёй? Кто построил этот гигантский цилиндр из 144 уровней, где людям запрещено даже мечтать о внешнем мире? Ответ скрыт в финале трилогии Хью Хауи — и он куда прозаичнее, чем кажется.

Как появился Бункер

Создание Бункера не было актом безумия или результатом глобальной катастрофы — напротив, его заложили ещё до конца света. В книгах объясняется, что в 2049 году конгресс США поручил построить сеть подземных убежищ на случай масштабной ядерной войны.

Руководил проектом конгрессмен Дональд Кин, специалист по архитектурному проектированию. Он возглавил строительство 50 независимых комплексов, полностью изолированных друг от друга, с собственной экосистемой и контролем популяции.

К 2052 году система Бункеров была завершена. И именно тогда на Земле действительно произошли ядерные взрывы, уничтожившие поверхность и превратившие её в радиоактивную пустыню. Так подземные убежища, изначально задуманные как временные, стали новым домом для человечества.

Что изменил сериал

Создатель сериала Грэм Йост («Братья по оружию», «Правосудие») перенёс философию романов на экран, но сохранил интригу: жители Бункера не знают ни своего происхождения, ни реальной истории Земли. Для них внешняя среда — смертельна, а сама мысль о побеге — кощунство.

В сериале пока не раскрыта вся правда о Дональде Кине и проекте «Сило», но намёки есть: документы, архивные кадры и запрещённые записи, указывающие на то, что кто-то наверху всё ещё контролирует происходящее.

Истина глубже, чем кажется

В «Пыли» — финальной книге цикла — выясняется, что идея Бункеров была не просто спасением, а экспериментом над выживанием и послушанием. Правительство хотело понять, смогут ли люди построить общество без прошлого, если лишить их памяти и надежды.

И, как показывает сериал, эксперимент оказался пугающе успешным.

