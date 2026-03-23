В книгах Мартин не убил Кейтилин Старк, а позволил ей жить в хоррор-версии: эту линию полностью вырезали из «Игры престолов»

23 марта 2026 18:37
Кадр из сериала «Игра престолов»

А жаль, ведь это одна из самых мощных трансформаций.

История Кейтилин Старк в сериале «Игра престолов» кажется завершённой после Красной свадьбы. Но если заглянуть в книги Джорджа Р. Р. Мартина, становится ясно: самое важное с ней произошло уже после смерти. И именно это шоу решило не показывать.

Кейтилин в сериале — трагедия матери

В «Игре престолов» Кейтилин — это прежде всего мать, которая пытается спасти своих детей. Она ошибается, действует на эмоциях, но всегда руководствуется любовью к семье.

Её история обрывается в момент Красной свадьбы — жестоко и окончательно. И для зрителя это выглядит как логичное завершение.

В книгах всё только начинается

Но в цикле «Песнь льда и огня» Кейтилин возвращается к жизни. Её тело находят члены Братства без знамен, и Берик Дондаррион жертвует собой, чтобы воскресить её.

Так появляется Леди Бессердечная — существо, в котором почти не осталось прежней Кейтилин. Она не говорит, не проявляет сочувствия и живёт только одной целью — местью.

Почему это ключевая разница

Эта линия полностью меняет смысл персонажа. Если в сериале Кейтилин — символ любви и утраты, то в книгах она становится воплощением того, во что может превратиться боль.

Она начинает казнить всех, кого считает причастными к предательству, и её справедливость уже не имеет ничего общего с моралью. Это тёмная, почти хоррорная версия героини, которую мы знали.

Почему её убрали из сериала

Создатели решили не вводить Леди Бессердечную, вероятно, чтобы не перегружать сюжет и сохранить более реалистичный тон. Но вместе с этим исчезла важная тема — как месть разрушает человека даже после смерти.

Именно поэтому книжная Кейтилин остаётся одной из самых страшных и сильных линий всей истории.

Анастасия Луковникова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
