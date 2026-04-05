Русский English
В книгах «Дневники вампира» Елена Гилберт была совершенно другой: именно поэтому ее так не любят зрители

5 апреля 2026 22:00
Кадр из сериала «Дневники вампира»

Ее правильность слишком раздражала даже преданных фанатов.

«Дневники вампира» давно стали классикой подросткового фэнтези: вампиры, любовный треугольник и эмоции на грани. Но даже у такого успешного сериала есть слабое место — образ Елены Гилберт. И, как ни странно, проблема появилась именно из-за сильного отхода от книжной версии.

Книжная Елена была совсем другой

В романах Л. Дж. Смит Елена — вовсе не тихая «девушка по соседству». Она лидер своей компании, привыкшая получать желаемое. Когда в школе появляется Стефан, она буквально решает завоевать его — и воспринимает его холодность как вызов.

В сериале же героиню сделали максимально правильной и сострадательной. Такой образ легче полюбить, но у него есть серьёзный минус: персонажу просто некуда расти.

Идеальность вместо развития

Пока второстепенные герои переживали мощные трансформации, Елена оставалась почти неизменной. Кэролайн после обращения в вампира стала увереннее и сильнее, Дэймон прошёл путь от циника к человеку, способному любить. Даже Кэтрин получила драматичную и многослойную арку.

А Елена всё чаще оказывалась в роли той, кого нужно спасать — даже после превращения в вампира. В итоге главная героиня неожиданно стала самым слабым звеном истории.

Что могло быть иначе

Если бы создатели рискнули приблизить Елену к книжному характеру — более эгоистичному, неоднозначному — у сценаристов появилось бы пространство для настоящего роста персонажа. Ведь наблюдать за тем, как человек меняется, всегда интереснее, чем за тем, кто изначально «слишком хорош».

Парадокс в том, что без Елены сериал невозможен, но зрители чаще вспоминают именно тех, кто был рядом с ней. И это редкий случай, когда попытка сделать идеальную героиню лишила историю одного из её потенциально лучших персонажей.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Дневники вампира»
Анастасия Луковникова
Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Читать дальше 6 апреля 2026
26 лет один формат, но в 2026 году все иначе: «Ван-Пис» вернулся и полностью изменился — как теперь будут выходить эпизоды 26 лет один формат, но в 2026 году все иначе: «Ван-Пис» вернулся и полностью изменился — как теперь будут выходить эпизоды Читать дальше 6 апреля 2026
Уже объявили новых Шелби, но зрители возвращаются к старому: 3 лучшие серии «Острых козырьков» с шикарным Киллианом Мерфи Уже объявили новых Шелби, но зрители возвращаются к старому: 3 лучшие серии «Острых козырьков» с шикарным Киллианом Мерфи Читать дальше 6 апреля 2026
3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер 3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер Читать дальше 6 апреля 2026
Что известно о сериале «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»: точная даты выхода, сюжет и герои (финал состоится 4 мая) Что известно о сериале «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»: точная даты выхода, сюжет и герои (финал состоится 4 мая) Читать дальше 6 апреля 2026
До «Рассказа служанки» далеко: «Заветы» еще не вышли, но у сериала уже 84% на RT и неоднозначные отзывы от критиков До «Рассказа служанки» далеко: «Заветы» еще не вышли, но у сериала уже 84% на RT и неоднозначные отзывы от критиков Читать дальше 6 апреля 2026
Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Читать дальше 6 апреля 2026
Турецкий «Декстер» на 22 серии чем-то напоминает «Ворошиловского стрелка»: если любите сериалы про месть, то включайте прямо сейчас Турецкий «Декстер» на 22 серии чем-то напоминает «Ворошиловского стрелка»: если любите сериалы про месть, то включайте прямо сейчас Читать дальше 6 апреля 2026
Выбрали 3 остросюжетных детектива от Netflix: рейтинг выше 7, так что стоит увидеть 100% Выбрали 3 остросюжетных детектива от Netflix: рейтинг выше 7, так что стоит увидеть 100% Читать дальше 6 апреля 2026
