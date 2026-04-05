В книгах «Дневники вампира» Елена Гилберт была совершенно другой: именно поэтому ее так не любят зрители

«Дневники вампира» давно стали классикой подросткового фэнтези: вампиры, любовный треугольник и эмоции на грани. Но даже у такого успешного сериала есть слабое место — образ Елены Гилберт. И, как ни странно, проблема появилась именно из-за сильного отхода от книжной версии.

Книжная Елена была совсем другой

В романах Л. Дж. Смит Елена — вовсе не тихая «девушка по соседству». Она лидер своей компании, привыкшая получать желаемое. Когда в школе появляется Стефан, она буквально решает завоевать его — и воспринимает его холодность как вызов.

В сериале же героиню сделали максимально правильной и сострадательной. Такой образ легче полюбить, но у него есть серьёзный минус: персонажу просто некуда расти.

Идеальность вместо развития

Пока второстепенные герои переживали мощные трансформации, Елена оставалась почти неизменной. Кэролайн после обращения в вампира стала увереннее и сильнее, Дэймон прошёл путь от циника к человеку, способному любить. Даже Кэтрин получила драматичную и многослойную арку.

А Елена всё чаще оказывалась в роли той, кого нужно спасать — даже после превращения в вампира. В итоге главная героиня неожиданно стала самым слабым звеном истории.

Что могло быть иначе

Если бы создатели рискнули приблизить Елену к книжному характеру — более эгоистичному, неоднозначному — у сценаристов появилось бы пространство для настоящего роста персонажа. Ведь наблюдать за тем, как человек меняется, всегда интереснее, чем за тем, кто изначально «слишком хорош».

Парадокс в том, что без Елены сериал невозможен, но зрители чаще вспоминают именно тех, кто был рядом с ней. И это редкий случай, когда попытка сделать идеальную героиню лишила историю одного из её потенциально лучших персонажей.

