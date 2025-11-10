Меню
В книгах Бильбо был Торбинсом, а в фильмах стал Бэггинсом: так какой же вариант в итоге правильный

10 ноября 2025 14:44
Кадр из фильма «Хоббит»

Читатели точно вспомнят об этом.

Если вы открывали «Хоббита» или «Властелина колец» в старых изданиях, наверняка помните героя по имени Бильбо Торбинс. А потом пришёл Голливуд, и тот же самый хоббит стал Бильбо Бэггинсом. На первый взгляд — просто разница перевода. Но на самом деле за этим стоит целая философия Толкина.

Толкин настаивал: имена нужно переводить

Джон Рональд Руэл Толкин, филолог и профессор Оксфорда, относился к языку не просто как к инструменту — он жил в нём. И требовал того же от переводчиков. В своём «Руководстве по переводу имён из “Властелина колец”» Толкин прямо писал: если имя несёт смысл, его надо переводить.

Фамилия Baggins происходит от слова bag — «мешок». Это игра слов: дом Бильбо называется Bag End, «Дно мешка». Он живёт буквально на дне мешка и ведёт жизнь, полную комфорта и покоя.

Толкин писал, что фамилия героя должна звучать «по-домашнему», с оттенком добродушного буржуа, который сидит в своём уютном доме и не стремится никуда.

Почему «Торбинс» — правильный вариант

Советские переводчики не стали просто копировать английское звучание, а передали смысл. Так появился Бильбо Торбинс — от старинного слова торба, то есть «мешок, сума». Это не просто красивый вариант: он буквально следует указанию Толкина.

Альтернатива вроде «Сумкинса», предложенная другими переводчиками, выглядела странно и теряла уютный оттенок хоббитского мира. «Торбинс» же звучит естественно, чуть старомодно и по-домашнему — именно как должен звучать житель норы на холме.

Почему в фильмах оставили Бэггинса

Когда Питер Джексон снимал «Властелина колец», он ориентировался на международную аудиторию. Фильмы выходили в мировом прокате, и имена персонажей должны были быть узнаваемыми. Поэтому Baggins оставили без перевода — как бренд.

С точки зрения зрителя это привычно. С точки зрения филолога — потеря смысла. Ведь Бэггинс без контекста — просто фамилия, тогда как Торбинс хранит в себе целую историю о доме, уюте и мешке, в котором Бильбо спрятал своё прошлое.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
