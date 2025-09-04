Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В 4 сезоне в «Клюквенный щербет» вернулась давно позабытая героиня: зрители уже и не ждали ее появления

В 4 сезоне в «Клюквенный щербет» вернулась давно позабытая героиня: зрители уже и не ждали ее появления

4 сентября 2025 14:44
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

В третьем сезоне про нее вообще не вспоминали.

Фанаты «Клюквенного щербета» могут радоваться — актриса Селин Тюркмен возвращается в сериал. Её героиня Чимен, младшая дочь Кывылджим, покинула историю во втором сезоне: девушка уехала учиться за границу, а зрители восприняли это как окончательный уход персонажа.

Почему Чимен вернулась

По слухам, изначально Тюркмен не могла продолжать работу в проекте из-за учёбы. Но теперь обстоятельства изменились, и актриса снова в строю.

Её возвращение особенно символично на фоне ухода другого героя — Метехана. Исполнитель роли, Рахимджан Капкап, уже подтвердил, что его персонаж больше не появится.

Какие линии могут развить

Второй сезон оставил зрителям массу вопросов о судьбе Чимен. В памяти фанатов ещё свеж конфликт с Гёкханом, который вынудил девушку на религиозный брак, а потом обманул её.

Однако увидеть продолжение этой драмы вряд ли получится: актёр, игравший Гёкхана, по слухам, тоже покинул сериал в новом сезоне.

Когда ждать появления Чимен

Инсайдер Бирсен Алтунташ уточняет: героиня вернётся не сразу. Чимен появится в пятой серии четвёртого сезона. До этого момента фанатам остаётся гадать, какую именно роль в сюжетных поворотах отведут героине.

Возвращение Селин Тюркмен — подарок для зрителей, которые скучали по Чимен. А то, как её персонаж будет вписан в новые события, обещает стать одной из главных интриг сезона.

Ранее мы писали: Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Читать дальше 28 сентября 2025
«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше