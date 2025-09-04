В 4 сезоне в «Клюквенный щербет» вернулась давно позабытая героиня: зрители уже и не ждали ее появления

В третьем сезоне про нее вообще не вспоминали.

Фанаты «Клюквенного щербета» могут радоваться — актриса Селин Тюркмен возвращается в сериал. Её героиня Чимен, младшая дочь Кывылджим, покинула историю во втором сезоне: девушка уехала учиться за границу, а зрители восприняли это как окончательный уход персонажа.

Почему Чимен вернулась

По слухам, изначально Тюркмен не могла продолжать работу в проекте из-за учёбы. Но теперь обстоятельства изменились, и актриса снова в строю.

Её возвращение особенно символично на фоне ухода другого героя — Метехана. Исполнитель роли, Рахимджан Капкап, уже подтвердил, что его персонаж больше не появится.

Какие линии могут развить

Второй сезон оставил зрителям массу вопросов о судьбе Чимен. В памяти фанатов ещё свеж конфликт с Гёкханом, который вынудил девушку на религиозный брак, а потом обманул её.

Однако увидеть продолжение этой драмы вряд ли получится: актёр, игравший Гёкхана, по слухам, тоже покинул сериал в новом сезоне.

Когда ждать появления Чимен

Инсайдер Бирсен Алтунташ уточняет: героиня вернётся не сразу. Чимен появится в пятой серии четвёртого сезона. До этого момента фанатам остаётся гадать, какую именно роль в сюжетных поворотах отведут героине.

Возвращение Селин Тюркмен — подарок для зрителей, которые скучали по Чимен. А то, как её персонаж будет вписан в новые события, обещает стать одной из главных интриг сезона.

Ранее мы писали: Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025.