В кинотеатрах этот фильм собрал всего 33 млн долларов и получил звание главного провала 2024 года: зато сейчас его смотрят запоем

Киноиндустрия любит сюжеты о неожиданном реванше — но редко они бывают такими показательными. Экранизация «Бордерлендс» от Эли Рота провалилась в кинотеатрах оглушительно, оставив в кассе лишь 33 млн долларов. Однако стоило фильму добраться до стримингов, как любопытство фанатов пересилило скепсис.

Провал, который был слишком громким, чтобы его игнорировать

Бюджет под 110 миллионов, звёздный каст — Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Джейми Ли Кёртис, Кевин Харт — всё выглядело как гарантированный хит. Но адаптация культового лутер-шутера с ходу споткнулась: критики обрушились на фильм за неуверенный тон, пресловутую «спешку» в повествовании и оторванность от оригинальных персонажей игры. Зрители не пришли, премьерный уикенд провалился, и «Бордерлендс» почти мгновенно исчез с больших экранов.

Почему стриминги всё изменили

Но дома всё работает по-другому. Как только «Бордерлендс» появился в цифре, то превратился в идеальный «фильм на вечер»: зрители шли не за восторгом, а за проверкой — действительно ли всё так плохо. Иронично, но именно этот мотив принёс фильму новую волну популярности. Сарафанное радио сделало своё дело: на стримингах он неожиданно подрос в чартах, особенно среди фанатов игры, которые изначально отвернулись от кинотеатральной версии.

Кинокритик Collider Тейлор Гейтс назвал фильм «забавным, но неровным», а главное — слишком поспешным:

«Скорость, с которой развиваются сюжетные линии, кажется скорее поспешной, чем эффективной… В итоге это весёлый, но незапоминающийся летний блокбастер».

И это, как ни странно, сыграло в плюс: публика решила, что такой фильм проще смотреть дома — без ожиданий и без покупки билета.

Что в итоге?

На фоне гигантов вроде «Братьев Супер Марио» или «Пяти ночей у Фредди» «Бордерлендс» действительно выглядит чужаком. Но его поздний успех демонстрирует интересную закономерность: проекты, которые не находят себя в кинотеатрах, могут раскрыться в домашнем формате — где зритель ищет не масштаб, а лёгкое, шумное развлечение.

И пусть фильм не стал новым хитом, свою аудиторию он всё же нашёл. Иногда этого достаточно, чтобы перестать считаться провалом.

