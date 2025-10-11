Самый красивый Раскольников с печальной судьбой: речь, конечно, про не Янковского

Скандальный сериал «Преступление и наказание» с Иваном Янковским запомнился разве что атмосферой сложного арт-хауса и откровенными сценами с участием актера. В остальном проект совершенно не зацепил аудиторию — лишь единицы досмотрели его до финала.

Экранизаций знаменитого романа существует множество, но именно советская картина 1969 года до сих пор остается самой любимой среди зрителей.

Георгий Тараторкин в роли Родиона Раскольникова

Георгий Тараторкин в роли Раскольникова стал настоящим образцом. Режиссер Лев Кулиджанов сразу разглядел в нем того самого изможденного, почти надломленного героя.

В тот период актер сам переживал тяжелую болезнь и сильно похудел — до 45 килограммов. Такое состояние, конечно, не прибавило здоровья, но идеально подошло для съемок.

Тараторкин менялся не только внешне. Он пропустил роль через себя, полностью погрузившись в душевные терзания своего персонажа.

«Его Раскольников — словно оголенный нерв, переживающий каждое мгновение на грани боли и озарения», — позже писали критики.

Георгий Тараторкин после фильма

После выхода фильма «Преступление и наказание» Георгий Тараторкин неожиданно стал кумиром для многих зрительниц. Его образ страдающего Раскольникова тронул сердца, хотя герой и оставался мрачным персонажем. Если до роли актер не пользовался особым вниманием, то после премьеры его постоянно окружали поклонницы.

Так в советском кинематографе появился «самый красивый Раскольников». Именно за эту работу Тараторкин получил Государственную премию РСФСР. Критики единодушно признали его одним из лучших исполнителей сложнейшего образа Достоевского.

После этой роли в карьере актера не случилось других столь же ярких и запоминающихся проектов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем сняли новую версию «Москвы слезам не верит».