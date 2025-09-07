Меню
Киноафиша Статьи В какой серии убивают Анну в «Невском»: флешка, Белова и сцена, которую пересматривают снова и снова

7 сентября 2025 21:31
Кадр из сериала «Невский»

В седьмом сезоне сериала «Невский» линия Анны, известной также как Мария, стала одной из самых напряжённых и обсуждаемых. Зрители неделями гадали, в какой серии убьют Анну и удастся ли ей сбежать, но финал оказался куда жестче, чем ожидали даже самые внимательные фанаты.

Ответ приходит в 22 серии: Анна пытается скрыться, прихватив с собой флешку с важной информацией. Но на пути появляется Татьяна Белова. Между женщинами происходит короткая стычка, и Белова стреляет. Флешка оказывается у неё, а судьба Анны решена окончательно.

Эта сцена потрясла зрителей: Анна, бывший спецназовец и один из самых сильных антагонистов сезона, до последнего казалась неуязвимой. Но именно её попытка уйти с чужими секретами стала роковой ошибкой.

Финал серии вызвал бурю обсуждений среди фанатов. Теперь главный вопрос другой: какие тайны хранит флешка и как смерть Анны изменит ход всей истории?

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
