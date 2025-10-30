В какой серии Маринетт влюбилась в Супер-Кота? Зрители не поняли, почему она забыла про Адриана

История Маринетт и Супер-Кота долго держала зрителей в напряжении: они стояли рядом, спасали Париж, но между ними всегда была невидимая грань — тайна личностей. Всё изменилось в пятом сезоне сериала «Леди Баг и Супер-Кот», девятой серии «Усиление» (Reinforcement). Именно тогда Маринетт впервые по-настоящему влюбляется в Супер-Кота.

После финала четвёртого сезона героиня переживает тяжёлый период. Она чувствует себя уязвимой и сомневается, сможет ли дальше быть Леди Баг. В этот момент рядом оказывается Супер-Кот — не как флиртующий напарник, а как надёжная опора. Он помогает ей справиться с чувством вины, показывает, что она не одна, и что сила — не только в талисманах, но и в доверии.

В эпизоде «Усиление» именно эта поддержка становится переломным моментом: Маринетт открывается перед ним, впервые позволяет себе почувствовать не страх, а любовь. В конце серии она признаётся в чувствах и целует Супер-Кота — момент, которого зрители ждали все предыдущие сезоны.

И если раньше их отношения держались на игре противоположностей, то теперь они становятся равными. Маринетт больше не делит мир на Леди Баг и себя — она просто любит того, кто всегда был рядом.

Ранее мы писали: «Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма.