Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В какой серии Маринетт влюбилась в Супер-Кота? Зрители не поняли, почему она забыла про Адриана

В какой серии Маринетт влюбилась в Супер-Кота? Зрители не поняли, почему она забыла про Адриана

30 октября 2025 11:00
Кадр из сериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Здесь драма была похлеще, чем в турецких сериалах.

История Маринетт и Супер-Кота долго держала зрителей в напряжении: они стояли рядом, спасали Париж, но между ними всегда была невидимая грань — тайна личностей. Всё изменилось в пятом сезоне сериала «Леди Баг и Супер-Кот», девятой серии «Усиление» (Reinforcement). Именно тогда Маринетт впервые по-настоящему влюбляется в Супер-Кота.

После финала четвёртого сезона героиня переживает тяжёлый период. Она чувствует себя уязвимой и сомневается, сможет ли дальше быть Леди Баг. В этот момент рядом оказывается Супер-Кот — не как флиртующий напарник, а как надёжная опора. Он помогает ей справиться с чувством вины, показывает, что она не одна, и что сила — не только в талисманах, но и в доверии.

В эпизоде «Усиление» именно эта поддержка становится переломным моментом: Маринетт открывается перед ним, впервые позволяет себе почувствовать не страх, а любовь. В конце серии она признаётся в чувствах и целует Супер-Кота — момент, которого зрители ждали все предыдущие сезоны.

И если раньше их отношения держались на игре противоположностей, то теперь они становятся равными. Маринетт больше не делит мир на Леди Баг и себя — она просто любит того, кто всегда был рядом.

Ранее мы писали: «Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма.

Фото: Кадр из сериала «Леди Баг и Супер-Кот»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне? Эта драма в «Леди Баг» запутала даже внимательных зрителей Что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне? Эта драма в «Леди Баг» запутала даже внимательных зрителей Читать дальше 30 октября 2025
Где мама Адриана в 6 сезоне «Леди Баг»: раскрываем судьбу Эмили Агрест Где мама Адриана в 6 сезоне «Леди Баг»: раскрываем судьбу Эмили Агрест Читать дальше 28 октября 2025
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Читать дальше 31 октября 2025
Восемь сезонов боролся со своими демонами и такой итог: что стало со Стефаном Сальваторе в «Дневниках вампира» Восемь сезонов боролся со своими демонами и такой итог: что стало со Стефаном Сальваторе в «Дневниках вампира» Читать дальше 31 октября 2025
Как умер Аки в «Человеке-бензопиле» — и почему эта смерть самая страшная в манге? Как умер Аки в «Человеке-бензопиле» — и почему эта смерть самая страшная в манге? Читать дальше 31 октября 2025
Драма в лучших традициях турдизи: чем зрителей удивила 35 серия «Далекого города» Драма в лучших традициях турдизи: чем зрителей удивила 35 серия «Далекого города» Читать дальше 31 октября 2025
«Чертовски крутой экшен-аттракцион»: первые отзывы на нового «Хищника» — драйв есть, но чего-то не хватает, «Добыча» была сильнее «Чертовски крутой экшен-аттракцион»: первые отзывы на нового «Хищника» — драйв есть, но чего-то не хватает, «Добыча» была сильнее Читать дальше 31 октября 2025
Япония выбрала своих фаворитов: 5 лучших аниме осени 2025 года по версии Niconico — проверьте, все ли вы смотрели Япония выбрала своих фаворитов: 5 лучших аниме осени 2025 года по версии Niconico — проверьте, все ли вы смотрели Читать дальше 31 октября 2025
5 самых больших просчетов сериала «Кольца власти»: фанатам Толкина особенно больно на это смотреть, ведь они знают правду 5 самых больших просчетов сериала «Кольца власти»: фанатам Толкина особенно больно на это смотреть, ведь они знают правду Читать дальше 31 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше