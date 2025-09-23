Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В какой серии «Клона» произошла встреча Лео и Жади? Эту сцену зрители жадно пересматривают по 100 раз

В какой серии «Клона» произошла встреча Лео и Жади? Эту сцену зрители жадно пересматривают по 100 раз

23 сентября 2025 09:54
Кадр из сериала «Клон»

Момент, который невозможно забыть.

Одним из самых пронзительных сюжетов сериала «Клон» остаются отношения Жади и Лукаса. Их любовь постоянно испытывалась на прочность: разлуки, новые браки, ссоры, перемены — но в итоге судьба всё равно вновь и вновь сталкивала их лоб в лоб. Жади искала тень своей первой любви в каждом мужчине, который встречался на её пути. И самый сильный эмоциональный удар пришёлся на момент, когда она встретила Лео — клона Лукаса.

Та самая сцена

Эта встреча произошла в 167-й серии и стала одной из ключевых в истории. Лео был создан учёным Альбьери, не способным смириться со смертью своего крестника Дьогу, брата Лукаса. Когда Жади впервые увидела Лео, мир словно остановился: перед ней стоял юноша, как две капли воды похожий на её возлюбленного в молодости. И ещё более символично — обстоятельства повторялись: героиня исполняла свой любимый танец, как много лет назад, когда впервые встретила Лукаса.

Иллюзия любви

В этот момент сердце Жади не выдержало — она влюбилась мгновенно. С каждой их встречей героиня всё больше переносила на Лео свои чувства к Лукасy, словно прошлое вернулось. Для зрителей началась новая история любви, наполненная надеждами и болью.

Почему всё закончилось

Но судьба была жестока. В финале Лео выбирает не Жади, а своего создателя. Он следует за Альбьери, которому обязан жизнью, и предаёт любовь, которая могла стать для него единственной. Этот разрыв стал одним из самых драматичных моментов всего сериала, оставив зрителей в слезах и подарив «Клону» ту самую эмоциональную глубину, за которую его помнят до сих пор.

Писали также: Об этом говорили в «Клоне», но запомнили единицы: что значит имя Жади.

Фото: Кадр из сериала «Клон»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Читать дальше 25 сентября 2025
Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше