В какой серии «Клона» произошла встреча Лео и Жади? Эту сцену зрители жадно пересматривают по 100 раз

Одним из самых пронзительных сюжетов сериала «Клон» остаются отношения Жади и Лукаса. Их любовь постоянно испытывалась на прочность: разлуки, новые браки, ссоры, перемены — но в итоге судьба всё равно вновь и вновь сталкивала их лоб в лоб. Жади искала тень своей первой любви в каждом мужчине, который встречался на её пути. И самый сильный эмоциональный удар пришёлся на момент, когда она встретила Лео — клона Лукаса.

Та самая сцена

Эта встреча произошла в 167-й серии и стала одной из ключевых в истории. Лео был создан учёным Альбьери, не способным смириться со смертью своего крестника Дьогу, брата Лукаса. Когда Жади впервые увидела Лео, мир словно остановился: перед ней стоял юноша, как две капли воды похожий на её возлюбленного в молодости. И ещё более символично — обстоятельства повторялись: героиня исполняла свой любимый танец, как много лет назад, когда впервые встретила Лукаса.

Иллюзия любви

В этот момент сердце Жади не выдержало — она влюбилась мгновенно. С каждой их встречей героиня всё больше переносила на Лео свои чувства к Лукасy, словно прошлое вернулось. Для зрителей началась новая история любви, наполненная надеждами и болью.

Почему всё закончилось

Но судьба была жестока. В финале Лео выбирает не Жади, а своего создателя. Он следует за Альбьери, которому обязан жизнью, и предаёт любовь, которая могла стать для него единственной. Этот разрыв стал одним из самых драматичных моментов всего сериала, оставив зрителей в слезах и подарив «Клону» ту самую эмоциональную глубину, за которую его помнят до сих пор.

