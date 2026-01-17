Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились

В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились

17 января 2026 19:35
Кадр из сериала «Детство Шелдона»

У продюсеров была своя позиция на этот счет.

Смерть Джорджа Купера всегда была неизбежной в сериале «Детство Шелдона». Ведь Шелдон Купер рассказывает об этой трагедии в «Теории большого взрыва», объясняя, как отсутствие родителя сильно повлияло на его взрослую жизнь.

На протяжении всего сериала «Детство Шелдона» были моменты, которые намекали на будущую кончину Джорджа. В третьем эпизоде сериала у него случился сердечный приступ, и еще один в конце четвертого сезона.

Это убедило его изменить свою жизнь и больше сосредоточиться на браке и семье. Но все это не уберегло героя от последнего сердечного приступа.

Как умер Джордж Купер

В сериале смерть Джорджа произошла за кадром — зрители узнали о случившемся одновременно с героями. Обычно на телевидении это служит намеком, что персонажа могут вернуть в дальнейшем, предусмотрев неожиданный твист.

Но не в случае с «Детством Шелдона». Авторы всегда знали, что не будут показывать смерть Джорджа на экране. Продюсеры объясняли, что шоу с самого начала придерживалось оптимистичной точки зрения, и смерть Джорджа не должна была оставлять зрителей глубоко в горе.

Кадр из сериала «Детство Шелдона»

В какой серии умер Джордж Купера

В конце 12 эпизода 7 сезона все семейство Куперов готово сделать традиционное фото, но все еще ждет Джорджа. Когда Мэри открыла дверь и увидела вместо мужа, директора школы и помощника тренера, то она сразу поняла, что случилось что-то плохое. Они и сообщили, что Джордж умер от сердечного приступа.

Это было неизбежно: предыдущие проблемы с сердцем и страсть к пиву и грудинке подорвали здоровье Купера-старшего.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Детство Шелдона»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут) Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут) Читать дальше 17 января 2026
Цискаридзе назвал сериал, ради свежих эпизодов которого был готов встать в 4 утра: «Как все глупо слили в конце» Цискаридзе назвал сериал, ради свежих эпизодов которого был готов встать в 4 утра: «Как все глупо слили в конце» Читать дальше 16 января 2026
Финал «Очень странных дел» мог быть другим: до сих пор не понимаю, почему Векна не позвал демогоргонов Финал «Очень странных дел» мог быть другим: до сих пор не понимаю, почему Векна не позвал демогоргонов Читать дальше 16 января 2026
Тоже никак не могла проснуться с утра, пока не начала пить кофе как Уэнсдэй: осторожно, не каждый выдержит такую крепость Тоже никак не могла проснуться с утра, пока не начала пить кофе как Уэнсдэй: осторожно, не каждый выдержит такую крепость Читать дальше 15 января 2026
Корейцы скопировали, а получилось даже лучше: эта версия «Бумажного дома» не зря тоже вышла на Netflix Корейцы скопировали, а получилось даже лучше: эта версия «Бумажного дома» не зря тоже вышла на Netflix Читать дальше 17 января 2026
Рыдала, пощалась, как в последний раз, а зря: у «Очень странных дел» будет продолжение — Дафферы раскрыли некоторые секреты Рыдала, пощалась, как в последний раз, а зря: у «Очень странных дел» будет продолжение — Дафферы раскрыли некоторые секреты Читать дальше 17 января 2026
Ждали почти 6 лет — и дождались: HBO готовит прямое продолжение «Игры престолов» — Джон Сноу в нем под большим вопросом Ждали почти 6 лет — и дождались: HBO готовит прямое продолжение «Игры престолов» — Джон Сноу в нем под большим вопросом Читать дальше 17 января 2026
«Фоллаут» уверенно шагает к финалу: вот график выхода 6,7 и 8 эпизодов, а еще свежая информация о 3 сезоне «Фоллаут» уверенно шагает к финалу: вот график выхода 6,7 и 8 эпизодов, а еще свежая информация о 3 сезоне Читать дальше 17 января 2026
Реальной Хюррем на халву налегать не разрешали: от настоящего меню в султанском гареме сведет желудок Реальной Хюррем на халву налегать не разрешали: от настоящего меню в султанском гареме сведет желудок Читать дальше 17 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше