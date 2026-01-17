В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились

У продюсеров была своя позиция на этот счет.

Смерть Джорджа Купера всегда была неизбежной в сериале «Детство Шелдона». Ведь Шелдон Купер рассказывает об этой трагедии в «Теории большого взрыва», объясняя, как отсутствие родителя сильно повлияло на его взрослую жизнь.

На протяжении всего сериала «Детство Шелдона» были моменты, которые намекали на будущую кончину Джорджа. В третьем эпизоде сериала у него случился сердечный приступ, и еще один в конце четвертого сезона.

Это убедило его изменить свою жизнь и больше сосредоточиться на браке и семье. Но все это не уберегло героя от последнего сердечного приступа.

Как умер Джордж Купер

В сериале смерть Джорджа произошла за кадром — зрители узнали о случившемся одновременно с героями. Обычно на телевидении это служит намеком, что персонажа могут вернуть в дальнейшем, предусмотрев неожиданный твист.

Но не в случае с «Детством Шелдона». Авторы всегда знали, что не будут показывать смерть Джорджа на экране. Продюсеры объясняли, что шоу с самого начала придерживалось оптимистичной точки зрения, и смерть Джорджа не должна была оставлять зрителей глубоко в горе.

В какой серии умер Джордж Купера

В конце 12 эпизода 7 сезона все семейство Куперов готово сделать традиционное фото, но все еще ждет Джорджа. Когда Мэри открыла дверь и увидела вместо мужа, директора школы и помощника тренера, то она сразу поняла, что случилось что-то плохое. Они и сообщили, что Джордж умер от сердечного приступа.

Это было неизбежно: предыдущие проблемы с сердцем и страсть к пиву и грудинке подорвали здоровье Купера-старшего.

