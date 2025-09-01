Меню
В какой последовательности смотреть аниме «Доктор Стоун»: полный гид по сезонам, спешлам и фильму, чтобы не наворотить дел

1 сентября 2025 21:31
Кадр из сериала «Доктор Стоун»

Сериал вышел в 2019 году и уже набрал миллионную армию фанатов.

«Доктор Стоун» — одно из самых необычных аниме последних лет. Что будет, если добавить научпоп в приключенческий сенэн? Вышедший в 2019 году проект моментально зацепил зрителей.

Загадочная вспышка превращает всё человечество в камень, а через 3700 лет гениальный школьник Сэнку просыпается и решает возродить цивилизацию силой науки. Но с чего начать и как правильно смотреть все сезоны?

Хронология просмотра

Эпизод Дата выхода
«Доктор Стоун», 1 сезон 2019
«Доктор Стоун: Канун битвы» (спецвыпуск) 2020
«Окаменевший Кусанаги» (ONA) 2020
«Доктор Стоун: Каменные войны», 2 сезон 2021
«Доктор Стоун: Рюсуй» (фильм) 2022
«Доктор Стоун: Новый мир», 3 сезон 2023
«Доктор Стоун: Научное будущее», 4 сезон 2025

Что важно знать о сезонах

Первый сезон знакомит нас с миром, где цивилизация исчезла. Сэнку решает восстановить человечество, вооружившись знаниями и изобретательностью. Спецвыпуск «Канун битвы» можно считать эпизодом 24.5 — он пересказывает события первого сезона.

Кадр из сериала «Доктор Стоун»

ONA «Окаменевший Кусанаги» — короткий бонус-эпизод и обязательным к просмотру не является. Второй сезон «Каменные войны» — это уже серьёзное столкновение науки и грубой силы, где Сэнку противостоит Цукасе.

Фильм «Рюсуй» связывает второй и третий сезоны, показывая, как команда строит корабль и готовится к новым открытиям. В третьем сезоне герои отправляются за пределы Японии на таинственный остров, а в четвёртом готовятся к миссии космического масштаба — поиску источника окаменения.

Итог

Если хотите прочувствовать историю без спойлеров и пропусков, смотрите именно в этом порядке. «Доктор Стоун» — редкий случай, когда аниме делает науку увлекательной, а каждое открытие — событием.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем на самом деле был Хаку из «Унесенных призраками».

Фото: Кадр из сериала «Доктор Стоун»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
