В какой последовательности смотреть аниме «Доктор Стоун»: полный гид по сезонам, спешлам и фильму, чтобы не наворотить дел

«Доктор Стоун» — одно из самых необычных аниме последних лет. Что будет, если добавить научпоп в приключенческий сенэн? Вышедший в 2019 году проект моментально зацепил зрителей.
Загадочная вспышка превращает всё человечество в камень, а через 3700 лет гениальный школьник Сэнку просыпается и решает возродить цивилизацию силой науки. Но с чего начать и как правильно смотреть все сезоны?
Хронология просмотра
|Эпизод
|Дата выхода
|«Доктор Стоун», 1 сезон
|2019
|«Доктор Стоун: Канун битвы» (спецвыпуск)
|2020
|«Окаменевший Кусанаги» (ONA)
|2020
|«Доктор Стоун: Каменные войны», 2 сезон
|2021
|«Доктор Стоун: Рюсуй» (фильм)
|2022
|«Доктор Стоун: Новый мир», 3 сезон
|2023
|«Доктор Стоун: Научное будущее», 4 сезон
|2025
Что важно знать о сезонах
Первый сезон знакомит нас с миром, где цивилизация исчезла. Сэнку решает восстановить человечество, вооружившись знаниями и изобретательностью. Спецвыпуск «Канун битвы» можно считать эпизодом 24.5 — он пересказывает события первого сезона.
ONA «Окаменевший Кусанаги» — короткий бонус-эпизод и обязательным к просмотру не является. Второй сезон «Каменные войны» — это уже серьёзное столкновение науки и грубой силы, где Сэнку противостоит Цукасе.
Фильм «Рюсуй» связывает второй и третий сезоны, показывая, как команда строит корабль и готовится к новым открытиям. В третьем сезоне герои отправляются за пределы Японии на таинственный остров, а в четвёртом готовятся к миссии космического масштаба — поиску источника окаменения.
Итог
Если хотите прочувствовать историю без спойлеров и пропусков, смотрите именно в этом порядке. «Доктор Стоун» — редкий случай, когда аниме делает науку увлекательной, а каждое открытие — событием.
