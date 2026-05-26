В каком сезоне «Сверхъестественного» появился неподражаемый Кроули: фанаты короля Ада точно помнят этот эпизод

Даже после ухода он остался в сердцах зрителей.

В мире «Сверхъестественного» трудно удивить зрителя — демоны, ангелы и даже боги мелькают в каждом сезоне. Но Кроули сумел стать исключением. Он вошёл в историю сериала как редкий пример злодея, которого невозможно не любить: хитрый, остроумный, саркастичный и при этом смертельно опасный.

Первое появление

Кроули впервые появляется в 10-й серии 5-го сезона, эпизоде под названием «Оставь всякую надежду» (Abandon All Hope). В тот момент мир сериала погружается в хаос апокалипсиса: братья Винчестеры охотятся на всадников, чтобы остановить Люцифера.

Именно тогда они встречают Кроули — демона, заключающего сделки с людьми, но действующего по своим правилам. С первых минут он поражает не злом, а умом: в его игре всегда есть расчёт, и даже дьяволу он способен улыбнуться с иронией.

Кто он и откуда

По сюжету Кроули — бывший человек по имени Фергус Родерик МакЛауд, родившийся в XVII веке в Шотландии. Его мать — ведьма Ровена, позже тоже появившаяся в сериале. После смерти он стал демоном перекрёстков, заключающим сделки с людьми, а потом поднялся по карьерной лестнице до Короля Ада.

Его отличает редкое для демонов чувство стиля и интеллекта: он телепортируется, манипулирует умами и даже реформирует Ад — превращает его в бесконечную очередь из страдальцев.

Почему он важен

С появлением Кроули сериал обрёл особый баланс — между трагедией и чёрным юмором. Он не просто антагонист, а союзник по необходимости. То помогает Винчестерам запереть Люцифера, то предаёт их, чтобы выжить. Его последняя сцена — жертва ради спасения мира — сделала персонажа одним из самых сильных образов финальных сезонов.

Кроули — тот случай, когда демон стал человечнее многих людей. Он появился в середине сериала, а остался в памяти зрителей навсегда — как король, который правил не только Адом, но и сердцами фанатов.