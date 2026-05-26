Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В каком сезоне «Сверхъестественного» появился неподражаемый Кроули: фанаты короля Ада точно помнят этот эпизод

В каком сезоне «Сверхъестественного» появился неподражаемый Кроули: фанаты короля Ада точно помнят этот эпизод

26 мая 2026 10:00
Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Даже после ухода он остался в сердцах зрителей.

В мире «Сверхъестественного» трудно удивить зрителя — демоны, ангелы и даже боги мелькают в каждом сезоне. Но Кроули сумел стать исключением. Он вошёл в историю сериала как редкий пример злодея, которого невозможно не любить: хитрый, остроумный, саркастичный и при этом смертельно опасный.

Первое появление

Кроули впервые появляется в 10-й серии 5-го сезона, эпизоде под названием «Оставь всякую надежду» (Abandon All Hope). В тот момент мир сериала погружается в хаос апокалипсиса: братья Винчестеры охотятся на всадников, чтобы остановить Люцифера.

Именно тогда они встречают Кроули — демона, заключающего сделки с людьми, но действующего по своим правилам. С первых минут он поражает не злом, а умом: в его игре всегда есть расчёт, и даже дьяволу он способен улыбнуться с иронией.

Кто он и откуда

По сюжету Кроули — бывший человек по имени Фергус Родерик МакЛауд, родившийся в XVII веке в Шотландии. Его мать — ведьма Ровена, позже тоже появившаяся в сериале. После смерти он стал демоном перекрёстков, заключающим сделки с людьми, а потом поднялся по карьерной лестнице до Короля Ада.

Его отличает редкое для демонов чувство стиля и интеллекта: он телепортируется, манипулирует умами и даже реформирует Ад — превращает его в бесконечную очередь из страдальцев.

Почему он важен

С появлением Кроули сериал обрёл особый баланс — между трагедией и чёрным юмором. Он не просто антагонист, а союзник по необходимости. То помогает Винчестерам запереть Люцифера, то предаёт их, чтобы выжить. Его последняя сцена — жертва ради спасения мира — сделала персонажа одним из самых сильных образов финальных сезонов.

Кроули — тот случай, когда демон стал человечнее многих людей. Он появился в середине сериала, а остался в памяти зрителей навсегда — как король, который правил не только Адом, но и сердцами фанатов.

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эх, были же времена: 3 культовых сериала, которые сейчас не продержались бы даже один сезон — не тот формат Эх, были же времена: 3 культовых сериала, которые сейчас не продержались бы даже один сезон — не тот формат Читать дальше 23 мая 2026
Все 12 сезонов «Теории большого взрыва» лифт был сломан, и это не случайность: одна табличка — а сколько смысла Все 12 сезонов «Теории большого взрыва» лифт был сломан, и это не случайность: одна табличка — а сколько смысла Читать дальше 26 мая 2026
Соскучились по настоящему экшену на экране? Эти 5 сериалов лучше любого полнометражного триллера Соскучились по настоящему экшену на экране? Эти 5 сериалов лучше любого полнометражного триллера Читать дальше 26 мая 2026
Не затянет, а проглотит целиком: 8 фантастических мини-сериалов, которые сильнее любого блокбастера Не затянет, а проглотит целиком: 8 фантастических мини-сериалов, которые сильнее любого блокбастера Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты рыдали после смерти Хайзенберга: а создатель «Во все тяжкие» с трудом скрывал восторг — вот за что он ненавидел Уолта Фанаты рыдали после смерти Хайзенберга: а создатель «Во все тяжкие» с трудом скрывал восторг — вот за что он ненавидел Уолта Читать дальше 24 мая 2026
Новые сериалы снимают пачками, но ни один не сравнится с ними: 3 олд-скульных аниме, которые изменили этот жанр Новые сериалы снимают пачками, но ни один не сравнится с ними: 3 олд-скульных аниме, которые изменили этот жанр Читать дальше 23 мая 2026
С трудом нашла спин-офф «Ведьмака» про Крыс и старика Брегена: на IMDb ему поставили 4,8 из 10, а мне понравилось С трудом нашла спин-офф «Ведьмака» про Крыс и старика Брегена: на IMDb ему поставили 4,8 из 10, а мне понравилось Читать дальше 23 мая 2026
Netflix — это не только «Ведьмак» и «Очень странные дела»: 3 малоизвестных сериала стриминга, которые стоят каждой минуты Netflix — это не только «Ведьмак» и «Очень странные дела»: 3 малоизвестных сериала стриминга, которые стоят каждой минуты Читать дальше 23 мая 2026
Эти 10 шикарных сериалов захватывают уже к пятой минуте: дальше вы точно не сможете оторваться — цепляют не по-детски Эти 10 шикарных сериалов захватывают уже к пятой минуте: дальше вы точно не сможете оторваться — цепляют не по-детски Читать дальше 23 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше