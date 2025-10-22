Меню
В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая

22 октября 2025 08:56
Кадр из мультфильма «Ледниковый период»

Важная подсказка, чтобы не запутаться в орехах и динозаврах.

Кажется, про «Ледниковый период» знают все — мамонт Мэнни, болтливый Сид, хищник Диего и вечный неудачник Скрэт стали героями не одного поколения. Но если вы решили пересмотреть всю сагу целиком, придётся разбираться в порядке.

За двадцать лет у франшизы накопились не только пять фильмов, но и десятки короткометражек, а фанаты уже спорят, стоит ли смотреть всё в прямом или обратном хронологическом порядке.

Как смотреть «Ледниковый период» по хронологии

  1. «Ледниковый период» (2002) — классика. Герои возвращают человеческого малыша его семье, попутно доказывая, что дружба сильнее инстинктов.
  2. «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» (2006) — тающий лёд грозит затоплением, а Мэнни находит свою любовь — Элли.
  3. «Ледниковый период 3: Эра динозавров» (2009) — Сид случайно оказывается в мире ящеров, а друзья спешат на помощь.
  4. «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» (2012) — материки расходятся, герои дрейфуют по океану на льдине.
  5. «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» (2016) — Скрэт запускает метеорит, грозящий всему живому.
  6. «Ледниковый период: Приключения Бака» (2022) — авантюрный хорёк и братья-опоссумы вновь ныряют в доисторический мир.
  7. «Ледниковый период 6» (ожидается в 2026 году) — о сюжете пока ничего не известно, но надежда на возвращение старых героев есть.
Кадр из мультфильма «Ледниковый период»

Короткометражки и спецвыпуски

Если вы хотите пройти «Ледниковый период» без пропусков, не забудьте короткометражки — они заполняют сюжетные паузы и раскрывают героев с новой стороны.

  • «Потерянный орех» (2002)
  • «Не время для орехов» (2006)
  • «Сид: Инструкция по выживанию» (2008)
  • «Скрат и континентальный излом» (2010–2011)
  • «Гигантское Рождество» (2011)
  • «Космическая Скратастрофа» (2015)
  • «Погоня за яйцами» (2016)
  • «Сказки Скрата» (2022)
  • «Конец. Финал» (2022) — прощание с эпохой Blue Sky Studios.

Теория обратного порядка

Фанаты в соцсетях предложили неожиданную версию: если смотреть «Ледниковый период» задом наперёд, это не просто история вымирающих животных, а сага о рождении планеты.

  1. «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» (2016) — космическая катастрофа и Большой взрыв. Начало времён.
  2. «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» (2012) — формирование материков, раскол континентов.
  3. «Ледниковый период 3: Эра динозавров» (2009) — эпоха ящеров, древняя Земля.
  4. «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» (2006) — таяние льдов и смена климатических эпох.
  5. «Ледниковый период» (2002) — появление человека и конец ледниковой эры.

Создатели Blue Sky Studios никогда не подтверждали, что задумка была именно такой. Но сцена с замороженными динозаврами и морскими чудищами из первой части до сих пор считается тайной подсказкой.

А смотреть «Ледниковый период» в прямом или обратном порядке — решайте сами. Главное, чтобы Скрэт снова нашёл свой орех.

Ранее мы писали: Этот российский мультик обожают по всему миру, а на родине требуют запретить: главную героиню в лучшем случаю называют дикаркой

Фото: Кадр из мультфильма «Ледниковый период»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
