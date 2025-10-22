В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая

Важная подсказка, чтобы не запутаться в орехах и динозаврах.

Кажется, про «Ледниковый период» знают все — мамонт Мэнни, болтливый Сид, хищник Диего и вечный неудачник Скрэт стали героями не одного поколения. Но если вы решили пересмотреть всю сагу целиком, придётся разбираться в порядке.

За двадцать лет у франшизы накопились не только пять фильмов, но и десятки короткометражек, а фанаты уже спорят, стоит ли смотреть всё в прямом или обратном хронологическом порядке.

Как смотреть «Ледниковый период» по хронологии

«Ледниковый период» (2002) — классика. Герои возвращают человеческого малыша его семье, попутно доказывая, что дружба сильнее инстинктов. «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» (2006) — тающий лёд грозит затоплением, а Мэнни находит свою любовь — Элли. «Ледниковый период 3: Эра динозавров» (2009) — Сид случайно оказывается в мире ящеров, а друзья спешат на помощь. «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» (2012) — материки расходятся, герои дрейфуют по океану на льдине. «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» (2016) — Скрэт запускает метеорит, грозящий всему живому. «Ледниковый период: Приключения Бака» (2022) — авантюрный хорёк и братья-опоссумы вновь ныряют в доисторический мир. «Ледниковый период 6» (ожидается в 2026 году) — о сюжете пока ничего не известно, но надежда на возвращение старых героев есть.

Короткометражки и спецвыпуски

Если вы хотите пройти «Ледниковый период» без пропусков, не забудьте короткометражки — они заполняют сюжетные паузы и раскрывают героев с новой стороны.

– «Потерянный орех» (2002)

– «Не время для орехов» (2006)

– «Сид: Инструкция по выживанию» (2008)

– «Скрат и континентальный излом» (2010–2011)

– «Гигантское Рождество» (2011)

– «Космическая Скратастрофа» (2015)

– «Погоня за яйцами» (2016)

– «Сказки Скрата» (2022)

– «Конец. Финал» (2022) — прощание с эпохой Blue Sky Studios.

Теория обратного порядка

Фанаты в соцсетях предложили неожиданную версию: если смотреть «Ледниковый период» задом наперёд, это не просто история вымирающих животных, а сага о рождении планеты.

«Ледниковый период: Столкновение неизбежно» (2016) — космическая катастрофа и Большой взрыв. Начало времён. «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» (2012) — формирование материков, раскол континентов. «Ледниковый период 3: Эра динозавров» (2009) — эпоха ящеров, древняя Земля. «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» (2006) — таяние льдов и смена климатических эпох. «Ледниковый период» (2002) — появление человека и конец ледниковой эры.

Создатели Blue Sky Studios никогда не подтверждали, что задумка была именно такой. Но сцена с замороженными динозаврами и морскими чудищами из первой части до сих пор считается тайной подсказкой.

А смотреть «Ледниковый период» в прямом или обратном порядке — решайте сами. Главное, чтобы Скрэт снова нашёл свой орех.

