В кадре Петров и Снигирь, да и маньяк опять настоящий: что известно о сериале «После Фишера. Инквизитор» — снова трупы и расследования

8 января 2026 15:13
Кадры из сериала «Фишер»

Режиссером стала Ольга Френкель, известная по «Инсомнии» и «Классной Кате».

Если после «Фишера» у вас осталось чувство, что зло в этом мире никуда не исчезает, то в 2026 году его станет только больше. Проект «После Фишера. Инквизитор» готовит продолжение самой тревожной криминальной антологии последних лет.

Это история не про одного маньяка, а про систему, в которой убийства повторяются снова и снова. Сериал сохраняет формат расследования реальных преступлений. В центре — следователи, которые имеют дело не просто с убийцами, а с людьми, для которых смерть стала идеологией.

О чем был «Фишер» и что изменится

Первый сезон, вышедший в 2023 году, рассказал о маньяке Александре Головкине, известном как Фишер. Это был холодный и документально точный портрет серийного убийцы, без романтизации и без загадок. Зрителю сразу показывали, кто преступник, и весь ужас строился на осознании, что его долго не могут остановить.

Во втором сезоне, вышедшем в 2025 году, интрига уже была другой. История отсылала к Левану Арояну, прозванному Кубанским Чикатило, но личность преступника оставалась неочевидной. Сериал стал более психологическим и менее прямолинейным.

"Фишер 2"

Сюжет третьего сезона

В «Инквизиторе» действие переносится в небольшой город на Алтае. Там находят убитой дочь влиятельного чиновника, и вскоре выясняется, что преступление связано с серией жестоких убийств, которые приписывают барнаульскому маньяку. За дело берутся оперативник Белова и следователь Терехов.

Следы приводят их к странной девушке, которая выросла в тайге и почти не знает обычной жизни. Она становится ключом к разгадке, но чем глубже герои погружаются в расследование, тем страшнее становится правда.

«Я смотрела два сезона "Фишера", и в первую очередь мне понравилось в них то, что они выглядят как многосерийные художественные фильмы, это важно для меня. В них есть визуал, внутрикадровый монтаж, решение сцен — я всегда обращаю на это внимание. Хочу отметить, что в новом сезоне у нас потрясающая команда, и мне хочется верить, что тот кайф, с которым мы работаем над проектом, будет считываться с экрана», — актриса Юлия Снигирь.

За сценарий отвечает Татьяна Арцеулова, а режиссером стала Ольга Френкель, известная по «Инсомнии» и «Классной Кате». Это означает, что сериал снова будет жестким, мрачным и очень человеческим. В главных ролях Юлия Снигирь, Полина Гухман и Александр Петров.

«Инквизитор» обещает стать самым тяжелым и, возможно, самым сильным сезоном всей истории. Это уже не просто охота на маньяка, а разговор о том, как рождается насилие и почему его так трудно остановить. Точной даты премьеры пока нет, но это точно будет захватывающая история.

Также прочитайте: «Фишер» вернулся, и не все в восторге: собрали мнение зрителей - хромают диалоги, но затягивает атмосфера.

Фото: Кадры из сериала «Фишер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
