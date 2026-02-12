Меню
Киноафиша Статьи В кадре будут только губы: угадайте советский фильм лишь по помаде героини (тест)

12 февраля 2026 07:58
Кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Бриллиантовая рука» (1968)

Задания для опытных зрителей.

Советские фильмы — это целый мир, где важна каждая деталь. Не только сюжет и актёры, но и визуальный стиль создавали ту самую, неповторимую атмосферу. Особое внимание всегда уделялось образам героинь, и даже такая мелочь, как помада, могла рассказать целую историю.

Оттенок губной помады был не просто косметическим штрихом. Он становился выразителем эпохи, настроения и характера персонажа — от дерзкого алого до скромного нюда. Предлагаем вам небольшую игру на внимательность: попробуйте угадать знаменитый советский фильм всего лишь по тому, какую помаду выбрала его героиня.

Фото: Кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Бриллиантовая рука» (1968)
Светлана Левкина
