В кадре — грузная атаманша, в реальности — изящная звезда балета: такого прототипа героини культовых «Бременских музыкантов» мало кто ожидал

28 октября 2025 10:52
Кадр из мультфильма «Бременские музыканты»

Образ срисовали с известной артистки.

Когда смотришь советские мультфильмы, кажется, что их герои — настоящие. И это не просто так! Секрет в том, что художники и режиссёры буквально «подсматривали» характеры и типажи вокруг: в театрах, на улицах, в обычных дворах.

Поэтому каждый персонаж — будь то рассеянный Волк из «Ну, погоди!» или обаятельные разбойники из «Бременских музыкантов» — получился таким узнаваемым и живым. Даже атаманша в ярком платье с чёлкой — не просто фантазия, а собранный по крупицам образ.

Атаманша из «Бременских музыкантов»

У грозной Атаманши из «Бременских музыкантов» оказался удивительно изящный прототип — знаменитая балерина Большого театра Тамара Вишнёва, супруга режиссёра мультфильма Вячеслава Котёночкина.

Художникам нужен был образ, совмещающий грубоватую силу и диковатую грацию. И они нашли его в балете «Конёк-Горбунок», где Вишнёва блистала в партии Царь-девицы. Её сценическая мощь, выразительные руки, широкая улыбка и энергия были творчески переосмыслены, а фигуре добавили «грузности».

Так родилась та самая Атаманша, которая пугает размахом, но восхищает своей яркой, почти театральной харизмой.

Разбойники из «Бременских музыкантов»

Лесные разбойники из «Бременских музыкантов» кажутся такими знакомыми не просто так — это же легендарная троица Никулин-Вицин-Моргунов. Любой, кто смотрел комедии Гайдая, сразу узнаёт их фирменные черты.

Создатели мультфильма вдохновлялись образами из «Кавказской пленницы», где актёры тоже были «бандитами». Так что разбойники получились не просто собирательными, а буквально портретными.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что нейросеть нарисовала Трубадура из «Бременских музыкантов».

Фото: Legion-Media, кадры из мультфильма «Бременские музыканты» (1969)
Светлана Левкина
