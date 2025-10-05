Меню
В истории такое было лишь три раза, и потому они особенные: фильмы, получившие сразу 11 статуэток «Оскар»

5 октября 2025 09:54
Кадр из фильма «Титаник» (1997), «Бен-Гур» (1959), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)

Признанные и критиками, и зрителями шедевры.

«Оскар» редко бывает щедрым до крайности: даже признанные шедевры уходят домой с пятью-шестью статуэтками. Но есть три картины, которые вошли в историю, собрав по максимуму — одиннадцать наград. И это не просто цифра: каждый из этих фильмов стал символом своей эпохи.

«Титаник» (1997)

Джеймс Кэмерон превратил трагедию в блокбастер, где история любви Джека и Роуз оказалась не менее мощной, чем сама катастрофа. «Титаник» стал культурным феноменом, а сцена гибели корабля — эталоном масштабного кино.

«Бен-Гур» (1959)

Эталон исторического эпоса. Грандиозные декорации, Чарлтон Хестон в роли мстителя и легендарная гонка на колесницах, снятая без компьютерной графики, до сих пор считаются вершиной классического Голливуда.

«Властелин колец: Возвращение короля» (2003)

Финал трилогии Джексона — кульминация века в кино. Великая битва на Пеленнорских полях, финальное восхождение Фродо и эмоциональная точка в истории о дружбе и жертве. Не просто фильм, а событие, определившее XXI век.

Эти три ленты — разные по стилю и жанру, но их объединяет одно: каждая доказала, что кино может быть больше, чем развлечение. Оно способно становиться легендой.

Ранее мы писали: Придется ждать годами? Создатели «Истребителя демонов» пролили свет на даты выхода 2 и 3 частей трилогии.

Фото: Кадр из фильма «Титаник» (1997), «Бен-Гур» (1959), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003), Legion-Media
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
