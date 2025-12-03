В «Игре престолов» только один дом Вестероса был совсем не похож на остальные: зачем Мартеллам Железный трон

В жестокой борьбе за престол в «Игре престолов» дом Мартеллов из Дорна всегда шёл своей дорогой. Пока северные лорды и жители Королевской Гавани сталкивались в открытых битвах, правители южного княжества вели тонкую, почти невидимую со стороны игру.

Они действительно казались чужаками со своими яркими шёлками, вольными нравами и загадочными традициями. Но эта уникальность — не просто колоритная деталь.

Происхождение Мартеллов

Изначально Мартеллы были далеко не самой заметной семьёй Дорна. Они являлись обычным андальским родом, который сумел закрепиться на каменистых землях юга.

Всё изменилось, когда к берегам Вестероса прибыли беженцы-ройнары во главе с королевой Нимерией. Пока другие лорды видели в них угрозу, Морс Мартелл разглядел шанс — и заключил с пришельцами стратегический союз, женившись на самой Нимерии.

Этот брак стал поворотным моментом. Ройнары принесли с собой передовые технологии, военную мощь и уникальную культуру, позволив Мартеллам объединить весь Дорн под своим началом. Именно от ройнаров дом перенял одно из своих главных отличий — право женщин править наравне с мужчинами, наследуя титул по старшинству, а не по полу.

А ещё Мартеллы сохранили титул «принцев» и «принцесс», демонстративно отказываясь от королевского звания и подчёркивая свою особенность.

Девиз

«Непреклонные, несгибаемые, несдающиеся» — это не просто громкие слова, а отражение реальной истории. Когда Эйгон Завоеватель на драконах покорил шесть королевств, Дорн под руководством принцессы Мерии отказался сдаваться. Вместо открытой битвы она выбрала хитрую тактику: дорнийцы оставляли пустые замки, прятались в горах и песках и устраивали партизанские засады, против которых драконы были почти бессильны.

Даже спустя годы, когда Дейрон Таргариен захватил Дорн ценой огромных потерь, удержать его не удалось. В итоге княжество вошло в состав Семи Королевств не после поражения, а через дипломатию и брачный союз — и сохранило при этом свои законы, титулы и уникальную независимость.

Мартеллы в «Игре престолов»

К началу событий «Игры престолов» казалось, что Мартеллы отошли в тень. Принц Доран, страдающий от болезни, выглядел безвольным правителем, особенно в сравнении с его ярким братом Оберином «Красным Змеем».

Но на деле это была лишь маскировка. Драма, определившая их поколение, случилась раньше: во время восстания Роберта Баратеона сестра Дорана была зверски убита людьми Тайвина Ланнистера.

Доран этого не забыл и не простил. Пока все считали его пассивным, он плел сложную паутину мести, растянутую на годы.

Его план состоял в том, чтобы уничтожить Ланнистеров и вернуть Таргариенов на трон. Для этого он пытался устроить брак своей дочери Арианны сначала с Визерисом, а затем отправил сына Квентина к Дейенерис — но оба плана провалились трагически.

Оберин, отправившийся в Королевскую Гавань, был близок к победе над убийцей Элии, но погиб из-за собственной горячности. Доран потерял и брата, и сына, а его замыслы рухнули, отмечает автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Однако в книгах появляется новая фигура — Юный Гриф, выдающий себя за выжившего сына Рейгара и Элии. Возможно, это последний шанс Мартеллов на месть и возвращение влияния. Поддержат ли они его или отвергнут — одна из главных интриг будущих книг. Если их когда-нибудь напишет Джордж Мартин.

