В «Игре престолов» они наводили ужас на весь Вестерос: так где же Белые Ходоки в «Доме дракона»?

12 ноября 2025 07:58
Кадры из сериалов «Дом дракона», «Игра престолов»

В приквеле об этой угрозе еще почти никто не знает.

Обе фэнтези-саги погружают зрителей в мир политических интриг и борьбы за власть, однако «Игра престолов» отличается беспрецедентным размахом, охватывая события на двух континентах. Особую масштабность придавала ледяная армия Белых Ходоков во главе с Королём Ночи.

В «Доме дракона», разворачивающемся в тех же Семи Королевствах, подобной всеобщей опасности пока не наблюдается. Но где же тогда Белые Ходоки?

Были ли Белые ходоки во времена «Дома дракона»

Белые Ходоки существовали задолго до событий обоих сериалов. Их история началась за восемь тысячелетий до периода «Игры престолов», когда Дети Леса в противостоянии с Первыми Людьми создали первого Короля Ночи.

После первого поражения ледяная армия вновь проявила себя во время легендарной Долгой Ночи. Тогда совместными усилиями удалось отбросить нежить на север и возвести Стену для сдерживания угрозы.

Действие приквела «Дома дракона» разворачивается всего за 170 лет до «Игры престолов», а значит Ходоки тогда уже были.

Где Белые ходоки в «Доме дракона»

Согласно первой версии, ледяные существа находились в состоянии своеобразной спячки. Они могли сознательно ожидать подходящего момента для возвращения или находиться под воздействием сдерживающей магии Детей Леса, которые всё ещё обитали за Стеной.

Вторая теория предполагает их скрытную активность. Ходоки могли постепенно готовить вторжение, проводя ритуалы и накапливая силы, не раскрывая своего присутствия. Это объясняет их отсутствие в конфликтах той эпохи.

Важным доказательством их существования стало видение Дейемона в Харренхолле. Прикоснувшись к магическому древу, он увидел не только будущее правление Рейениры, но и ледяную армию, марширующую в северных лесах.

Кадр из сериала «Дом дракона»

Хотя это было предсказание событий «Игры престолов», принц воспринял видение как непосредственную угрозу. Именно это повлияло на его решение принести клятву верности Рейенире, отбросив свои амбиции, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Игра престолов» давно раскрыла концовку «Дома дракона».

Фото: Кадры из сериалов «Дом дракона», «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
