В худшей части «Терминатора» испортили не только Т-800, но и Сару Коннор: «Жалкая и нелепая пародия»

«Терминатор» — одна из тех франшиз, где даже не самые удачные фильмы всё равно вызывают споры. После культовых первых частей зрители особенно строго относятся к новым попыткам продолжить историю Сары Коннор и машин из будущего. Одни картины получают второй шанс спустя годы, другие так и остаются в списке главных разочарований серии.

Но какой фильм действительно заслуживает звания худшего «Терминатора»? Мы выбрали часть франшизы, которую зрители чаще всего вспоминают без особого восторга.

История «Терминатора» стартовала в 1984 году и за несколько десятилетий успела стать одной из самых узнаваемых в научной фантастике. Однако продолжения не смогли сохранить одинаково высокий уровень, поэтому одни фильмы зрители приняли заметно лучше других. Определить самую неудачную часть можно по оценкам пользователей IMDb.

Всего в серии шесть полнометражных фильмов. Их рейтинги распределились следующим образом:

«Терминатор 2: Судный день» (1991) — 8,6;

«Терминатор» (1984) — 8,1;

«Терминатор: Да придёт спаситель» (2009) — 6,5;

«Терминатор 3: Восстание машин» (2003) — 6,3;

«Терминатор: Генезис» (2015) — 6,3;

«Терминатор: Тёмные судьбы» (2019) — 6,2.

Именно «Тёмные судьбы» получили самый низкий балл среди всех фильмов серии. Создатели вернули Линду Хэмилтон к роли Сары Коннор и попытались продолжить события второй части, однако это не помогло картине завоевать расположение аудитории.

Зрители упрекали фильм в недостаточно убедительном сюжете, спорных изменениях внутри вселенной и ощущении очередного перезапуска франшизы, который уже никому не нужен.

«По сути, это пересказ всего, что мы уже видели, только в худшем виде. Некоторые персонажи почти пародируют самих себя», «Поистине мрачная судьба для франшизы "Терминатор". Очень жаль, ведь фильм мог бы быть хорошим, но сценарий — катастрофа. Т-800 превратили в нелепость, и в итоге весь фильм кажется жалкой пародией на предыдущие части. Диалоги комичны, персонажи смешны, а сам фильм утомителен и скучен», — пишут в Сети.

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