В «Ходячих мертвецах» нарушили канон: откуда вообще начался зомби-вирус — в комиксах все было иначе

Мир «Ходячих мертвецов» полон загадок, и главной всегда было появление вируса. Рик Граймс с товарищами хорошо изучили повадки зомби, но так и не докопались до истоков эпидемии.

Различные ответвления франшизы показывали апокалипсис в разных уголках мира. Но лишь один из спин-оффов наконец приоткрыл завесу над этой основной тайной вселенной. Правда, от версии комиксов это отличается.

Вирус в сериале «Ходячие мертвецы»

В финале «Ходячих мертвецов: Мир за пределами» есть важная сцена после титров. Действие происходит во французской лаборатории, где женщина ищет компьютерные диски. Она находит запись с доктором Дженнером из ЦКЗ, но внезапно появляется мужчина с пистолетом.

Он обвиняет её и других учёных в создании зомби-вируса и стреляет. Женщина превращается в ходячего.

Эта сцена возвращает к первому сезону оригинального сериала. Тогда выжившие нашли ЦКЗ и встретили доктора Дженнера. Учёный открыл Рику страшную правду: все люди уже заражены, и после смерти превращаются в зомби.

Таким образом Дженнер поддерживал связь с той самой французской лабораторией. Возможно, они работали над лекарством.

Но во вселенной сериала прошли уже годы с начала апокалипсиса, а зомби всё ещё бродят по земле. И для большинства выживших вопрос происхождения вируса давно потерял актуальность.

Вирус в комиксе «Ходячие мертвецы»

В комиксах «Ходячих мертвецов» вирус имеет совершенно другую историю. Создатель франшизы Роберт Киркман долго намекал на космическое происхождение инфекции, иногда даже в шутливой форме.

А в 2013 году вышел специальный выпуск «Маленькие укусы», где всё объяснили прямо. В этой истории инопланетный корабль упал на Землю и случайно запустил зомби-апокалипсис. Об этом пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем закончились «Ходячие мертвецы» на самом деле и почему это ещё не конец.