Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Ходячих мертвецах» нарушили канон: откуда вообще начался зомби-вирус — в комиксах все было иначе

В «Ходячих мертвецах» нарушили канон: откуда вообще начался зомби-вирус — в комиксах все было иначе

24 ноября 2025 08:56
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

В сериале представили иную версию.

Мир «Ходячих мертвецов» полон загадок, и главной всегда было появление вируса. Рик Граймс с товарищами хорошо изучили повадки зомби, но так и не докопались до истоков эпидемии.

Различные ответвления франшизы показывали апокалипсис в разных уголках мира. Но лишь один из спин-оффов наконец приоткрыл завесу над этой основной тайной вселенной. Правда, от версии комиксов это отличается.

Вирус в сериале «Ходячие мертвецы»

В финале «Ходячих мертвецов: Мир за пределами» есть важная сцена после титров. Действие происходит во французской лаборатории, где женщина ищет компьютерные диски. Она находит запись с доктором Дженнером из ЦКЗ, но внезапно появляется мужчина с пистолетом.

Он обвиняет её и других учёных в создании зомби-вируса и стреляет. Женщина превращается в ходячего.

Эта сцена возвращает к первому сезону оригинального сериала. Тогда выжившие нашли ЦКЗ и встретили доктора Дженнера. Учёный открыл Рику страшную правду: все люди уже заражены, и после смерти превращаются в зомби.

Таким образом Дженнер поддерживал связь с той самой французской лабораторией. Возможно, они работали над лекарством.

Но во вселенной сериала прошли уже годы с начала апокалипсиса, а зомби всё ещё бродят по земле. И для большинства выживших вопрос происхождения вируса давно потерял актуальность.

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Вирус в комиксе «Ходячие мертвецы»

В комиксах «Ходячих мертвецов» вирус имеет совершенно другую историю. Создатель франшизы Роберт Киркман долго намекал на космическое происхождение инфекции, иногда даже в шутливой форме.

А в 2013 году вышел специальный выпуск «Маленькие укусы», где всё объяснили прямо. В этой истории инопланетный корабль упал на Землю и случайно запустил зомби-апокалипсис. Об этом пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем закончились «Ходячие мертвецы» на самом деле и почему это ещё не конец.

Фото: Кадры из сериалов «Ходячие мертвецы», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото) Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото) Читать дальше 24 ноября 2025
Этот легендарный маньяк даже Декстера может затмить: вот кто появится во 2 сезоне «Воскрешения» Этот легендарный маньяк даже Декстера может затмить: вот кто появится во 2 сезоне «Воскрешения» Читать дальше 23 ноября 2025
Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров» Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров» Читать дальше 22 ноября 2025
Дин Винчестер не такой уж и герой: в Сети уверены, что он — лицемер и уже нашли, где в «Сверхъестественном» это заметнее всего Дин Винчестер не такой уж и герой: в Сети уверены, что он — лицемер и уже нашли, где в «Сверхъестественном» это заметнее всего Читать дальше 21 ноября 2025
«Ганнибал» вернется с новым сезоном? Фанаты ждут Миккельсена в новой версии «Молчания ягнят» «Ганнибал» вернется с новым сезоном? Фанаты ждут Миккельсена в новой версии «Молчания ягнят» Читать дальше 21 ноября 2025
Когда же умер Пикачу? Ответ, который удивит тех, кто смотрел аниме с детства Когда же умер Пикачу? Ответ, который удивит тех, кто смотрел аниме с детства Читать дальше 25 ноября 2025
Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала Читать дальше 25 ноября 2025
Сколько сезонов у «Покемона» на самом деле? Цифра уже больше, чем готовы услышать даже фанаты со стажем Сколько сезонов у «Покемона» на самом деле? Цифра уже больше, чем готовы услышать даже фанаты со стажем Читать дальше 25 ноября 2025
Эта скрытая деталь в «Порко Россо» полностью меняют сюжет: Миядзаки неслучайно показал связь героя с самолетом Эта скрытая деталь в «Порко Россо» полностью меняют сюжет: Миядзаки неслучайно показал связь героя с самолетом Читать дальше 25 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше