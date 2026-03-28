Киноафиша Статьи В хите проката «Проект "Конец света"» так и не ответили на эти 3 вопроса: мы нашли объяснение в книге

В хите проката «Проект "Конец света"» так и не ответили на эти 3 вопроса: мы нашли объяснение в книге

28 марта 2026 13:17
Кадр из фильма «Проект "Конец света"»

Над загадками ломают головы фанаты.  

Создатели перенесли на экран научно-фантастический роман Энди Вейера «Проект "Аве Мария"», вышедший в 2021 году. Экранизация оказалась на удивление близка к книжному источнику.

Постановщики сохранили практически все важные сюжетные повороты о рискованной экспедиции к звезде Тау Кита, цель которой — спасти Солнце. Однако часть научных подробностей, касающихся самой угрозы и деталей полета, из фильма убрали.

Если после просмотра у вас остались невыясненные моменты — в книге Вейера есть ответы на эти

Откуда появился астрофаг?

Главная цель миссии — остановить астрофаг, который поглощает солнечное излучение, из-за чего наша звезда теряет яркость. Если этот процесс не прекратится, то приведет к гибели всего живого.

Исследователи выяснили, что аналогичное угасание происходит и со всеми соседними звездами. Единственное исключение — Тау Кита. Именно туда и отправляется космический корабль.

В книге Вейера раскрывается, что родиной астрофага как раз является система Тау Кита, где его популяцию контролировал природный враг — тауамёба. Единственным способом была доставка тауамёбы на Венеру, где она принялась бы уничтожать астрофага.

Как учитель оказался в космосе?

Грейс попал в состав экспедиции после того, как нашел способ использовать астрофаг в качестве источника энергии. Когда основной и дублирующий научные сотрудники погибли, руководитель миссии приняла рискованное решение — отправить к Тау Кита именно Грейса.

В романе Вейер раскрывает эту ситуацию более подробно. Всех троих членов экипажа «Аве Марии» погружают в искусственную кому. Психологи настаивали, что иначе команда просто не выдержит психологического давления многолетнего путешествия.

Однако столь длительный сон связан с огромным риском. Только у ничтожно малого процента людей есть ген, позволяющий пережить подобное состояние. Им обладали все трое основных членов экипажа, а также Грейс. Но ни один другой ученый из наземной группы поддержки не имел этого гена. Это сделало Грейса единственным, кто мог заменить погибших специалистов.

Кадр из фильма «Проект "Конец света"»

Почему Грейс лишился памяти?

Очнувшись после комы, Грейс обнаруживает, что ничего не помнит. Постепенно к нему возвращаются воспоминания о том, зачем его отправили в полет, — и о том, что он категорически не хотел туда лететь. В фильме причиной провалов в памяти называют последствия долгого нахождения в искусственном сне. В книге сначала тоже придерживаются этой версии.

Но позже открывается гораздо более мрачная истина: перед тем как погрузить Грейса в кому, ему ввели препарат, блокирующий память.

Фото: Кадры из фильма «Проект "Конец света"» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
