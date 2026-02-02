Меню
В «Горничной» разделась полностью, а что тогда будет в «Гандаме»: Сидни Суини получила главную роль в адаптации культового аниме

2 февраля 2026 16:00
Кадр из фильма «Горничная»

Актриса уже дала согласие на проект.

Звезда картины «Горничная» Сидни Суини открывает для себя фантастику. Актриса сыграет главную роль в экранизации культового аниме «Мобильный воин Гандам».

Картина выйдет на Netflix, что стало возможным благодаря партнёрству стримингового гиганта со студией Legendary. И главная роль в фильме как раз отведена блондинке с пышными формами.

Фильм по аниме

Работа над фильмом по мотивам «Гандама» идёт с 2021 года. Сначала режиссёром был Джордан Вот-Робертс, но он покинул проект. Теперь его возглавляет Джим Микл, известный зрителям по фэнтези-сериалу «Sweet Tooth». Он же напишет сценарий. Сюжет пока остаётся загадкой.

По информации инсайдеров, Netflix теперь не участвует в производстве. Роль стриминга свелась к приобретению прав на показ готовой картины.

Вместе с Сидни Суини в фильме сыграет и Ноа Сентинео, звезда молодёжных ромкомов.

Аниме «Гандам»

«Мобильный воин Гандам» — это легендарное аниме, стоящее у истоков жанра «меха». Сюжет переносит в будущее, где человечество расселилось по космическим колониям.

Когда эти колонии поднимают мятеж против Земли, исход войны решают не обычные солдаты, а пилоты. Они управляют огромными боевыми машинами.

Кадр из мультсериала «Мобильный воин Гандам»

За долгие годы вселенная «Гандама» невероятно разрослась. Сегодня в неё входит около восьмидесяти анимационных сериалов и полнометражных фильмов.

Фото: Кадры из фильма «Горничная» (2025), мультсериала «Мобильный воин Гандам»
Светлана Левкина
