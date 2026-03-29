В гонке за новым «Невским» забыли о другой новинке: новый сезон уже в апреле — теперь жду с нетерпением

29 марта 2026 19:35
Кадр из сериала «Бродяга»

Коллекция российских детективов пополнится. 

ТВЦ анонсировал новинки апреля, среди которых зрителей ждет третий сезон сериала «Бродяга». Этот детективный сериал не уступает по накалу хитам НТВ, среди которых и сериал «Невский».

О чем 3-й сезон

Валерия Перова в исполнении Татьяны Ратниковой продолжает свое расследование. По мере того как она углубляется в своё тайное расследование в Великодольске, Валерия всё больше убеждается, что в прошлом Борис был втянут в опасную игру, и теперь её собственная жизнь под угрозой. Тем временем в Ниловске отдел подполковника Рамзина безуспешно пытается раскрыть новое загадочное убийство. В поисках правды им помогает Борис. Вместе с Валерией им предстоит распутать тайну проклятого замка и вычислить настоящего преступника.

Почему стоит посмотреть

Я с нетерпением жду новый сезон сериала «Бродяга». Меня привлекает классическая детективная история, где логика и наблюдательность идут в ногу с человеческими переживаниями. Главная героиня вопреки мнению судмедэкспертов всегда пытается сама во всем разобраться. Сериал всегда радует атмосферными локациями, которые усиливают ощущение тайны и делают каждую сцену визуально запоминающейся. Это уже третий сезон сериала, что подтверждает его популярность у зрителей. Для меня важно, что сериал умеет сохранять интригу без лишнего пафоса и сюжетных пустот.

Это идеальный выбор для тех, кто ценит спокойные, но глубоко продуманные российские детективы с понятной логикой. Я рекомендую смотреть «Бродягу» не только ради разгадки, но и ради тонкой игры актёров и особой визуальной атмосферы. Если вам нравится, когда правда раскрывается шаг за шагом, этот сериал точно стоит добавить в список для просмотра.

Фото: Кадр из сериала «Бродяга»
Камилла Булгакова
