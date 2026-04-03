В голове моей опилки: как возникло необычное имя Винни-Пуха? Раскрываем тайны происхождения любимого героя

3 апреля 2026 14:15
Кадр из мультфильма «Винни-Пух»

Изучаем биографию друга Кристофера Робина. 

Винни-Пух до сих пор остается одним из самых узнаваемых и любимых персонажей детства.

Читатели впервые встретились с ним в преддверии Рождества 1925 года, когда в лондонской газете была опубликована первая глава сказки Алана Александра Милна под названием «Глава, в которой мы впервые встречаемся с Винни-Пухом и пчёлами». История настолько полюбилась публике, что уже через год вышла первая книга о приключениях медвежонка с опилками в голове, которая носила простое название «Винни-Пух». За ней последовала еще одна книга под названием «Дом на Пуховой опушке».

Про происхождение

Создание «Винни-Пуха» стало возможным благодаря сыну Милна, Кристоферу Робину, который вдохновил писателя на написание этой истории.

«У каждого ребенка есть любимая игрушка, особенно важная для единственного ребенка в семье», — писал повзрослевший Кристофер.

Для него такой игрушкой стал плюшевый медведь по имени Винни-Пух. Хотя с годами у Кристофера добавлялось любимых игрушек — ослик Иа-Иа, поросенок Пятачок и кенгуру с малышом Ру — он никогда не расставался со своим первым другом. Отец часто рассказывал Кристоферу сказки, где главным героем выступал именно медвежонок. Мальчику нравилось разыгрывать домашние спектакли с участием своих игрушек, в которых принимали участие все члены семьи.

Про имя

Имя Винни-Пуха также имеет интересное происхождение. Кристофер назвал своего медведя в честь медведицы по имени Виннипег (Винни), которая жила в Лондонском зоопарке в 1920-х годах. Мальчик познакомился с ней в возрасте четырех лет и быстро подружился. Эта американская черная медведица была привезена в Великобританию из Виннипега как живой талисман Канадского армейского ветеринарного корпуса. Она прожила в зоопарке более 10 лет, а в 1981 году, в возрасте 61 года, Кристофер установил ей памятник в натуральную величину.

Еще одним важным автором приключений Винни-Пуха можно считать художника Эрнеста Шепарда, который создал оригинальные иллюстрации к первому изданию. Хотя Шепард оставил после себя множество работ, именно его рисунки к «Винни-Пуху» стали наиболее известными.

Винни-Пух — это вымышленный плюшевый мишка, герой двух повестей и двух сборников стихов английского писателя Алана Милна. Сегодня существует множество адаптаций фильмов и книг о Винни-Пухе, включая различные интерпретации, даже хорроры. Тем не менее, для многих из нас Винни-Пух навсегда останется тем добродушным медведем, с которым мы познакомились в детстве.

Фото: Кадр из мультфильма «Винни-Пух»
Камилла Булгакова
