Киноафиша Статьи В Голливуде впервые снимут свою версию «Мастера и Маргариты»: кого сыграет в ленте Джонни Депп

В Голливуде впервые снимут свою версию «Мастера и Маргариты»: кого сыграет в ленте Джонни Депп

11 декабря 2025 13:16
Джонни Депп, кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Актер уже заявлен на главную роль в проекте.

В ряду экранизаций «Мастера и Маргариты» произойдет пополнение. Роман писателя Михаила Булгакова впервые получит воплощение в англоязычном сегменте кинематографа. И главную роль уже поспешил закрепить за собой известный голливудский артист.

«Мастер и Маргарита» в Голливуде

Голливуд готовится к первой в истории англоязычной экранизации легендарного романа «Мастер и Маргарита». Во главе этого амбициозного проекта стоит Джонни Депп, который не только сыграет главную роль, но и выступит продюсером через свою компанию IN.2 Film.

Вместе с ним над фильмом будут работать его проверенные коллеги, уже сотрудничавшие с актёром на съёмках «Жанны Дюбарри» и «Моди».

Пока главная интрига заключается в том, какой именно образ из мистической саги о визите дьявола в Москву 1930-х выберет Депп — Мастера или самого Воланда. Этот выбор станет символическим поворотом в карьере актёра после череды громких судебных разбирательств и знаменует его возвращение к масштабным, сложным авторским работам.

Режиссёра для проекта ещё только предстоит найти, а съёмки планируется начать в конце 2026 года.

Версии «Мастера и Маргариты»

Роман Булгакова десятилетиями тревожил лучших режиссёров мира, оставаясь недосягаемой целью. Над его воплощением задумывались легенды авторского кино: от Федерико Феллини до Терри Гиллиама.

Последней на данный момент киноинтерпретацией стала российская версия — фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», вышедший в 2024 году. Эта картина доказала, что история о визите Воланда в Москву по-прежнему волнует зрителей: при бюджете в 1,2 миллиарда рублей фильм собрал в прокате 2,4 миллиарда.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Ранее портал «Киноафиша» писал, как Бортко исправил задумку Михаила Булгакова.

Фото: Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2024), Legion-Media
Светлана Левкина
