Российская «Алиса в стране чудес» собрала больше 1 млрд рублей в прокате: в США снимут новую версию – Пересильд не позовут, главную роль сыграет певица

13 ноября 2025 19:35
Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес»

Как вам такой поворот?

Мюзикл «Алиса в Стране чудес» захватил кинотеатры России и стран СНГ этой осенью, собрав более 1 млрд рублей в покате. Главная роль в картине досталась хрупкой Анне Пересильд.

Как выяснилось, в Голливуде тоже сейчас разрабатывается музыкальная лента на основе сказок Льюиса Кэролла. И там вместо Пересильд в кадре будет популярна певица.

Сабрина Карпентер в ленте «Алиса в Стране чудес»

Сабрина Карпентер готовится примерить на себя образ знаменитой литературной героини. Американская актриса и певица утверждена на главную роль в мюзикле «Алиса в Стране чудес» от студии Universal Pictures.

Для многочисленных поклонников таланта Карпентер это событие стало приятной неожиданностью. Ранее они могли наблюдать за ее игрой в таких проектах, как «Рост Джоди» и «Приключения няни». Однако затем в ее фильмографии образовалась трехлетняя пауза.

Нынешнее возвращение в кино обещает быть особенно ярким. Карпентер не ограничится только актерской работой. Она также войдет в продюсерскую команду, что позволит ей напрямую влиять на творческий процесс.

Кадр из фильма «Приключения няни»

«Алиса в Стране чудес» от Netflix

Мечта воплотить на экране историю об Алисе долгое время занимала мысли Карпентер. Она неоднократно называла эту роль своей заветной целью.

Энтузиазм Карпентер был настолько велик, что ее собственная продюсерская компания At Last Productions приобрела права на экранизацию. Однако в 2020 году права перешли к платформе Netflix.

К сожалению, несмотря на первоначальные планы, проект тогда так и не сдвинулся с мертвой точки. Теперь же у Сабрины наконец появился шанс реализовать свои амбиции.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что настоящая героиня «Алисы в Стране чудес» мало похожа на Пересильд.

Фото: Кадры из фильмов «Алиса в Стране чудес» (2025), «Приключения няни» (2016)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
