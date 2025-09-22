Меню
Немцы сняли фильм про Вторую Мировую — россияне в шоке: «Это даже хуже, чем "Т-34"»

Немцы сняли фильм про Вторую Мировую — россияне в шоке: «Это даже хуже, чем "Т-34"»

22 сентября 2025 20:04
Кадр из фильма «Тигр»

Лента вызвала шквал обсуждений.

Долгое время немецкие кинематографисты обходили стороной военную тему, особенно связанную со Второй мировой. Но сейчас ситуация изменилась.

Режиссёр Деннис Ганзель представил фильм «Тигр», который недавно вышел в немецкий прокат. Картина сразу же вызвала бурную реакцию, собрав шквал недоуменных откликов от зрителей.

Сюжет фильма «Тигр»

Фильм «Тигр» переносит зрителей в 1943 год на Восточный фронт. Экипаж немецкого танка из пяти человек получает секретное поручение — найти и эвакуировать пропавшего полковника в глубоком тылу противника.

По мере движения их миссия начинает напоминать путешествие в ад. Солдаты сталкиваются не только с вражескими войсками, но и с собственными внутренними демонами. Регулярные дозы наркотиков, которые выдавались в Вермахте, окончательно стирают грань между реальностью и кошмаром.

Кадр из фильма «Тигр»

Отзывы о фильме «Тигр»

Фильм «Тигр», где главными героями показаны немецкие танкисты, сразу вызвал острую полемику. Уже в первой сцене экипаж обороняет мост от советских солдат, ставя зрителя перед сложным выбором — сопереживать ли персонажам, помня об их роли захватчиков.

Особое возмущение вызвала сцена в украинском селе. Пока лейтенант ищет топливо, нацисты сжигают в церкви женщин и детей. Герои становятся свидетелями зверства, но не вмешиваются.

Споры вызвала и наркотическая тема — солдаты выполняют задание якобы только под их воздействием первитина, что подаётся как оправдание их психического состояния.

Техническая достоверность также подверглась критике: танк в фильме выполняет нереалистичные манёвры, больше напоминающие фантастику, чем исторический фильм.

«Какая ещё "секретная миссия на танке"? Складывается ощущение, что ещё лет через 50 войну начнут изображать совсем уж оторванной от реальности», «С Восточного фронта был столько реальных и драматичных историй, а сценаристы выдумывают эту чушь», «Убедился, что немцы снимают кино ещё хуже, чем наши. И сразу жить легче стало. Это даже хуже, чем "Т-34"», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про оглушительные ляпы в военном блокбастере «Т-34».

Фото: Кадры из фильма «Тигр» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
