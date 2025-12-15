Меню
Киноафиша Статьи Вин Дизель раскрыл один из главных секретов «Форсажа 11»: в фильме появится известный спортсмен

15 декабря 2025 21:02
Кадр из фильма «Форсаж 8»

Судя по всему, бюджет проекта разрастается до невиданных масштабов.

Будущий фильм «Форсаж 11» обрастает деталями. На днях стало известно, что каст проекта получит серьезное усиление. Правда, не за счет опытного актера: в уличных гонках на экране примет участие профессиональный футболист.

Криштиану Роналду в фильме «Форсаж 11»

Глава франшизы Вин Дизель официально анонсировал в своих социальных сетях участие футбольной суперзвезды Криштиану Роналду в следующей части «Форсажа». Для португальского нападающего, считающегося одним из самых высокооплачиваемых спортсменов планеты, создатели специально подготовили и написали отдельную роль в сценарии.

Пока не раскрываются детали о том, каким именно будет появление Роналду на экране. Остаётся неясным, станет ли это коротким, но эффектным камео, или же футболист получит полноценную, хоть и небольшую, роль в одном из сюжетных поворотов боевика. В любом случае, его участие гарантирует проекту дополнительный мировой ажиотаж.

Криштиану Роналду

«Форсаж 11»

Ранее в прессе появлялась информация о внутренних разногласиях вокруг «Форсажа 11». Вин Дизель, как сообщалось, вступил в спор с продюсерами, которых беспокоит высокая стоимость проекта.

Значительная часть бюджета, предположительно, будет направлена на сложную задачу — возвращение на экран Брайана О’Коннера. Поскольку актёр Пол Уокер трагически погиб в 2013 году, его персонажа снова планируется «оживить» с помощью современных компьютерных технологий, что является чрезвычайно дорогостоящим процессом.

Несмотря на финансовые сложности, Вин Дизель, судя по всему, твёрдо настаивает на этом решении. Одиннадцатая часть задумывается как заключительный фильм оригинальной саги, и, по мнению звезды, финальная глава должна дать зрителям возможность попрощаться с одним из самых любимых героев франшизы. Официальная премьера картины намечена на апрель 2027 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие сериалы снимут по франшизе.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Форсаж 8» (2017)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
