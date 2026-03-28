В финале «Пацанов» не будет никаких эпических сражений: «Нам не по карману битвы в духе "Игры престолов"»

Шоураннер проекта «Пацаны» Эрик Крипке раскрыл новые детали о заключительном, пятом сезоне. В беседе с журналистами он отметил, что несмотря на ограниченный «капитал» сезона, проект получит насыщенную развязку.

Детали

Как рассказал Крипке, в заключительном сезоне Хоумлендер установил тотальную диктатуру. Перелом наступит лишь с появлением Бучера.

Шоураннер предупредил, что фанатам не стоит рассчитывать на грандиозные батальные сцены. Бюджет проекта не позволяет воссоздать масштабные сражения, однако зрителей ждут острые личные столкновения между ключевыми персонажами.

«Нам не по карману битвы в духе "Игры престолов", зато схваток между героями будет хоть отбавляй. Надеюсь, концовка получится эмоционально насыщенной, но, если честно, меня немного трясет», — поделился режиссер.

Пятый сезон

Премьера финала запланирована на 8 апреля на Prime Video. Действие развернется в мире, где Хоумлендер установил тотальное господство.

Ключевой перелом наступит с появлением Бучера — он готов применить вирус, который может стереть с лица земли всех супергероев. Это событие приведет к необратимым последствиям и навсегда изменит мир.