В финале «Очень странных дел» Дафферы вернули самого ненавистного персонажа сериала: зрители недоумевают — а зачем?

28 ноября 2025 15:13
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Возможно, во второй части сезона станет понятнее.

Пятый сезон «Очень странных дел» идёт ва-банк: вместо того чтобы аккуратно обойти самые спорные решения прошлого, Netflix вытягивает на свет персонажа, которого зрители дружно признали едва ли не худшим за всю историю сериала. Кали, та самая подопытная Восьмая, — вернулась, и не в виде пасхалки, а как часть финального акта борьбы с Векной. Иронично: её появление снова пришло в самый неподходящий момент — но именно так работает вселенная Дафферов.

Почему Кали считали «ошибкой второго сезона»

Когда-то её появление разнесли в пух и прах: эпизод «Потерянная сестра» казался чужеродным куском в напряжённой арке про лабораторию Хокинса. Зрители ждали разгадки монструозной тайны, а получили паузу в стиле подростковой драмы, где Кали со своей уличной бандой учила Одиннадцать «принимать себя».

Но то, что тогда выглядело бессмысленным боковым квестом, теперь вдруг оказалось недостающим фрагментом финальной мозаики — именно это решение Дафферов сегодня обсуждают больше остальных.

Что с ней произошло и почему она снова появилась

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Кали пропала после событий второго сезона так внезапно, будто её вырезали ножницами. Дафферы намекали на неё лишь один раз — в воспоминаниях Генри Крила. И вот теперь выясняется: всё это время доктор Кей прятал Восьмую на базе в Перевёрнутом мире, превращая её способности в оружие.

Способность Кали манипулировать восприятием — единственное, что может ударить по Векне там, где он уязвим. Она может погрузить его в собственный кошмар, запереть в травме, от которой он всю жизнь бегал. По логике вселенной — это шанс, который нельзя игнорировать.

Почему её возвращение — риск и для сюжета, и для зрителей

У финала и без этого гигантская россыпь персонажей: каждый требует внимания, и каждый завязан на центральную линию сезона. Если сериал поставит Кали в центр финальной схватки, остальные герои окажутся в тени — а это то, чего фанаты никогда не простят после восьми лет ожидания развязки.

Но если оставить её на периферии, возникает вопрос: зачем вообще возвращать столь скандальный образ, который и раньше не работал? Дафферы балансируют между желанием закрыть старый сюжет и страхом повторить прежнюю ошибку.

Что, вероятно, будет дальше

Самый трезвый вариант — Кали помогает Одиннадцать одним сильным, решающим ходом и уходит из истории так же резко, как пришла. Её жертва в финале выглядит наиболее логичным завершением арки: персонаж, который толкал Эл к тьме, в итоге спасает её от неё же.

Так можно закрыть линию второго сезона, не разрушая композицию пятого и не превращая чужеродную героиню в «лицо финала».

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
