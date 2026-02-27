В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием

Во второй части «Бриджертонов» Netflix закрыл главный роман сезона, но оставил крючки на 5-й — и один из них реально пугает. Давай разберемся, чем закончилась история Бенедикта и его возлюбленной.

Да, Бенедикт и Софи поженятся — но не без унижений

Во второй части 4 сезона всё ведёт к тому, что «должно произойти, и даже больше». Софи сначала отвергает идею быть любовницей — и правильно делает: статус в этом мире ломает судьбы быстрее сплетен. Но притяжение берёт своё, а дальше начинается цепочка проблем: подозрения Вайолет, давление семьи и атаки леди Араминты.

Араминта перегнула — и сама себя подставила

Араминта обвиняет Софи в краже и доводит дело до тюрьмы. Бенедикт и Вайолет вытаскивают Софи, а затем всплывает правда: Софи — внебрачная дочь графа Пенвуда. Вместе с Элоизой она находит завещание, где чёрным по белому — деньги и приданое были, но ими манипулировали. На балу королевы конфликт закрывают компромиссом: Софи признают частью семьи — и только после этого Бенедикт делает предложение.

Самый жёсткий удар сезона — смерть Джона

У Франчески всё мрачно: в конце 6 серии Джон умирает во сне от аневризмы, а затем идут похороны. На свадьбе она признаётся, что «любила только один раз» — и это звучит как приговор её будущему.

Леди Уистлдаун закрыли… но кто-то вернул рассылку

Пенелопа объявляет, что «ставит точку», и переключается на роман. Но в финале рассылка возвращается — только теперь мы не знаем, кто новая Леди Уистлдаун. И вот это уже идеальный крючок на 5 сезон.