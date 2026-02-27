Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием

В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием

27 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Новый сезон из двух частей наконец завершился.

Во второй части «Бриджертонов» Netflix закрыл главный роман сезона, но оставил крючки на 5-й — и один из них реально пугает. Давай разберемся, чем закончилась история Бенедикта и его возлюбленной.

Да, Бенедикт и Софи поженятся — но не без унижений

Во второй части 4 сезона всё ведёт к тому, что «должно произойти, и даже больше». Софи сначала отвергает идею быть любовницей — и правильно делает: статус в этом мире ломает судьбы быстрее сплетен. Но притяжение берёт своё, а дальше начинается цепочка проблем: подозрения Вайолет, давление семьи и атаки леди Араминты.

Араминта перегнула — и сама себя подставила

Араминта обвиняет Софи в краже и доводит дело до тюрьмы. Бенедикт и Вайолет вытаскивают Софи, а затем всплывает правда: Софи — внебрачная дочь графа Пенвуда. Вместе с Элоизой она находит завещание, где чёрным по белому — деньги и приданое были, но ими манипулировали. На балу королевы конфликт закрывают компромиссом: Софи признают частью семьи — и только после этого Бенедикт делает предложение.

Самый жёсткий удар сезона — смерть Джона

У Франчески всё мрачно: в конце 6 серии Джон умирает во сне от аневризмы, а затем идут похороны. На свадьбе она признаётся, что «любила только один раз» — и это звучит как приговор её будущему.

Леди Уистлдаун закрыли… но кто-то вернул рассылку

Пенелопа объявляет, что «ставит точку», и переключается на роман. Но в финале рассылка возвращается — только теперь мы не знаем, кто новая Леди Уистлдаун. И вот это уже идеальный крючок на 5 сезон.

Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно Читать дальше 28 февраля 2026
На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили Читать дальше 28 февраля 2026
В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии Читать дальше 28 февраля 2026
Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется Читать дальше 28 февраля 2026
Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер Читать дальше 28 февраля 2026
Реальная история, 6 эпизодов и холодный тон: почему «Побег» — неожиданно крепкий мини-сериал 2026 года с рейтингом 7,5 Реальная история, 6 эпизодов и холодный тон: почему «Побег» — неожиданно крепкий мини-сериал 2026 года с рейтингом 7,5 Читать дальше 28 февраля 2026
9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO 9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO Читать дальше 28 февраля 2026
Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон Читать дальше 28 февраля 2026
14 млн зрителей на серию и 8,9 на IMDb: включила хит HBO «Рыцарь Семи Королевств», но ожидание-реальность не совпали — разочарование года 14 млн зрителей на серию и 8,9 на IMDb: включила хит HBO «Рыцарь Семи Королевств», но ожидание-реальность не совпали — разочарование года Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше