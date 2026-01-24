Меню
Киноафиша Статьи В фильме Майкла Бэя 2005 года показали совершенно нелепый 2019 год: даже сейчас человечество не дошло до такого

В фильме Майкла Бэя 2005 года показали совершенно нелепый 2019 год: даже сейчас человечество не дошло до такого

24 января 2026 21:31
Кадр из фильма «Остров»

К счастью, прогноз режиссера не сбылся.

В фильме Майкла Бэя «Остров» действие разворачивается в 2019 году, и он подаёт его как почти лабораторное будущее: люди живут в стерильном комплексе, вокруг — тотальный контроль, а внешний мир якобы стал непригодным для жизни. Красиво, холодно, идеально… и мимо. Реальный 2019-й был шумным, хаотичным и слишком живым, чтобы уместиться в такой глянцевый куб.

Главная ошибка — не технологии, а представление о мире

Авторы ставят на концепцию «закрытого человечества»: мол, общество прячется под куполом, верит в миф об «Острове», а правду знают только элиты. Но в реальности всё пошло по другому пути: вместо одного центра управления — тысячи платформ, вместо единой картинки мира — бесконечная лента новостей, где каждый живёт в своей версии правды. Будущее оказалось не стерильным, а перегретым.

И всё же фильм попал в самое важное — в страх

Да, «Остров» ошибся в деталях 2019 года: не угадал ни масштабов повседневной свободы, ни того, как люди будут общаться и жить. Но он точно уловил настроение, которое стало только сильнее: если у богатых появится шанс «купить» себе лишние годы — за счёт других, — они не будут долго сомневаться. И это пугает куда сильнее любых фантастических декораций.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Остров»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
