В фильме «Интервью с вампиром» 1994 года изменили финал романа Энн Райс: как — знают только те, кто читал книгу

Различие не такое явное, но все-таки ощутимое.

История романа Энн Райс «Интервью с вампиром» и его экранизации 1994 года кажется одинаковой только на первый взгляд. На самом деле финалы у книги и фильма отличаются по настроению, смыслу и даже судьбам героев — и это сильно меняет общее впечатление от истории.

Финал книги — путь без утешения

В романе Энн Райс история Луи заканчивается на более мрачной и философской ноте. После рассказа он нападает на журналиста Дэниела, но в итоге оставляет его в живых.

Дэниел, вдохновлённый историей, не отказывается от идеи бессмертия и отправляется искать Лестата самостоятельно. Это открытый, тревожный финал, в котором нет ни завершённости, ни надежды — только вечный поиск и одержимость.

Финал фильма — эффектный и символичный поворот

В фильме акценты смещаются. После исповеди Луи просто исчезает, оставляя Дэниела наедине с его мыслями.

Но главное происходит в самом конце: Лестат внезапно появляется в машине журналиста и фактически берёт ситуацию под контроль. Он обещает дать Дэниелу выбор — и этим превращает финал в более кинематографичную и напряжённую точку.

Главное различие — в идее

Книга оставляет героя в одиночестве и сомнениях, подчеркивая тему бессмысленного поиска. Это история о том, что бессмертие не даёт ответов.

Фильм «Интервью с вампиром» делает финал более «закольцованным» и драматичным: Лестат возвращается как сила, которая продолжает игру. Здесь важнее не философия, а соблазн — выбор между человеческим и вечным.

Именно поэтому финал фильма воспринимается ярче, а финал книги — глубже и тревожнее.