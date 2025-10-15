В фильмах этого не показали, а зря: что делал Бильбо Бэггинс все эти годы между «Хоббитом» и «Властелином колец»

Его жизнь уже точно не была прежней.

Он вернулся домой, но дом его уже не ждал. В «Хоббите» Бильбо Бэггинс прошёл путь от осторожного обывателя до героя, сумевшего перехитрить дракона и пережить битву пяти воинств. Но что было дальше?

Как сложилась его судьба после подвига? Мы видим его юным искателем приключений и стариком, уходящим на Запад, — а что было между?

Чужой среди своих

Шир встретил его без восторга. Родня объявила Бильбо мёртвым и устроила аукцион прямо у его норы. Хоббиту пришлось выкупать собственные ложки и картины, а соседи лишь качали головами: мол, вернулся странный, не тот, что уходил. Но ему уже было всё равно. После гор, троллей и эльфов местная болтовня казалась пылью на сапогах.

Тихая жизнь и тайна кольца

Он зажил спокойно — писал стихи, принимал гостей, много читал и любил уединение. Иногда наведывались Гэндальф или гном Балин, и вечера у камина превращались в хронику прошлого. Бильбо взял к себе юного Фродо, сироту, и воспитал как сына. Он научил его читать, писать, ценить историю — будто готовил к чему-то большему.

Но в жизни Бильбо была и тайна. Кольцо, найденное в пещере, перестало быть безделушкой. Оно тянуло к себе, не давало покоя, хранило его молодым, но истончало душу. Иногда Бильбо ощущал себя не живым, а «растянутым, как масло на слишком большом куске хлеба».

Последний выбор

В сто одиннадцать лет он устроил пир на весь Хоббитон, произнёс странную речь и исчез, надев кольцо. Так началась его вторая жизнь — без кольца, без суеты, но с осознанием, что пора отпустить прошлое. Он ушёл в Ривенделл, к Элронду и эльфам, где время текло мягче и тише, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Старость под эльфийским небом

В Ривенделле Бильбо обрёл покой, какой редко достаётся смертным. Он писал книгу «Туда и обратно», переводил эльфийские легенды, изучал древние языки, сочинял стихи. Иногда принимал гостей из Шира, радовался вестям и хранил в себе всё, что прожил.

