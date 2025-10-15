Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В фильмах этого не показали, а зря: что делал Бильбо Бэггинс все эти годы между «Хоббитом» и «Властелином колец»

В фильмах этого не показали, а зря: что делал Бильбо Бэггинс все эти годы между «Хоббитом» и «Властелином колец»

15 октября 2025 22:00
Кадр из фильма «Хоббит»

Его жизнь уже точно не была прежней.

Он вернулся домой, но дом его уже не ждал. В «Хоббите» Бильбо Бэггинс прошёл путь от осторожного обывателя до героя, сумевшего перехитрить дракона и пережить битву пяти воинств. Но что было дальше?

Как сложилась его судьба после подвига? Мы видим его юным искателем приключений и стариком, уходящим на Запад, — а что было между?

Чужой среди своих

Шир встретил его без восторга. Родня объявила Бильбо мёртвым и устроила аукцион прямо у его норы. Хоббиту пришлось выкупать собственные ложки и картины, а соседи лишь качали головами: мол, вернулся странный, не тот, что уходил. Но ему уже было всё равно. После гор, троллей и эльфов местная болтовня казалась пылью на сапогах.

Тихая жизнь и тайна кольца

Он зажил спокойно — писал стихи, принимал гостей, много читал и любил уединение. Иногда наведывались Гэндальф или гном Балин, и вечера у камина превращались в хронику прошлого. Бильбо взял к себе юного Фродо, сироту, и воспитал как сына. Он научил его читать, писать, ценить историю — будто готовил к чему-то большему.

Фродо и Бильбо

Но в жизни Бильбо была и тайна. Кольцо, найденное в пещере, перестало быть безделушкой. Оно тянуло к себе, не давало покоя, хранило его молодым, но истончало душу. Иногда Бильбо ощущал себя не живым, а «растянутым, как масло на слишком большом куске хлеба».

Последний выбор

В сто одиннадцать лет он устроил пир на весь Хоббитон, произнёс странную речь и исчез, надев кольцо. Так началась его вторая жизнь — без кольца, без суеты, но с осознанием, что пора отпустить прошлое. Он ушёл в Ривенделл, к Элронду и эльфам, где время текло мягче и тише, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Старость под эльфийским небом

В Ривенделле Бильбо обрёл покой, какой редко достаётся смертным. Он писал книгу «Туда и обратно», переводил эльфийские легенды, изучал древние языки, сочинял стихи. Иногда принимал гостей из Шира, радовался вестям и хранил в себе всё, что прожил.

Также прочитайте: Не по правилам: Толкин оставил Арагорна в Средиземье — и вот что здесь не сходится.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Читать дальше 16 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами Читать дальше 15 октября 2025
Кажется, все это было на самом деле: основан ли фильм «Битва за битвой» на реальной истории? Кажется, все это было на самом деле: основан ли фильм «Битва за битвой» на реальной истории? Читать дальше 15 октября 2025
Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Читать дальше 15 октября 2025
Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Читать дальше 15 октября 2025
Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн Читать дальше 15 октября 2025
Не «Межзвездный» и не «Космический»: объясняем, что на самом деле значит «Интерстеллар» и почему слово не перевели на русский Не «Межзвездный» и не «Космический»: объясняем, что на самом деле значит «Интерстеллар» и почему слово не перевели на русский Читать дальше 14 октября 2025
Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше