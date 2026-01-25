Меню
У Толкина он крутой, а у Джексона – тень Галадриэль: этого персонажа во «Властелине колец» раскрыли хуже всего

25 января 2026 22:00
Кадр из фильма «Властелин колец»

Тот случай, когда экономия экранного времени только навредила.

Если вы смотрели «Властелина колец» и ловили себя на мысли: «А кто вообще этот молчаливый эльф рядом с Галадриэль?» — поздравляю, вы увидели Келеборна в версии Питера Джексона. В книгах он — не просто муж «самой величественной женщины Средиземья», а один из мудрейших и старейших эльфов, переживший войны и эпохи. В фильмах же его роль будто свели к статусу красивого аксессуара.

Кем Келеборн был в каноне — и почему это важно

По легендариуму Толкина Келеборн происходил из знатного эльфийского рода, его история тянется корнями к Первой эпохе. Он правит Лотлориэном вместе с Галадриэль, участвует в конфликтах и в целом выглядит фигурой масштаба: мудрый, опытный, политически весомый.

Это тот случай, когда персонаж мог бы стать эльфийским «аналогом» Элронда по влиянию и авторитету — просто в другом уголке мира.

Как Джексон превратил его в молчаливую декорацию

В трилогии Келеборн почти не говорит и не действует. Он стоит рядом с Галадриэль — спокойный, неподвижный, будто один из деревьев Лориэна, которому выдали пару реплик «для галочки». Да, он появляется в «Братстве кольца», а потом возвращается в финале «Возвращения короля», чтобы отправиться за море вместе с Галадриэль и Элрондом. Но ощущение такое, будто у героя нет собственной воли: он существует только как часть её царственного кадра.

И самое обидное — это не «так задумано Толкином», а следствие монтажа. Из фильмов убрали не только многие реплики Келеборна из книги, но и вырезали уже отснятые сцены. В итоге он остаётся не персонажем, а визуальным подтверждением статуса Галадриэль: рядом стоит супруг — значит, королева «официальная». И всё.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
