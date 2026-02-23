Меню
В феврале говорили только о «Рыцаре Семи королевств», а лидер по просмотрам оказался другим: 12 млн зрителей и никакого шума

23 февраля 2026 12:19
Кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств»

Уделал нашумевшую киноленту на раз-два.

В феврале казалось, что главный хит очевиден. Все обсуждали «Рыцаря Семи королевств», строили теории и спорили о каждом эпизоде, но сухие цифры показали совсем другую картину. Лидером оказался совсем другой сериал

Не тот, о ком больше говорят

По данным HBO, второй сезон «Питта» в среднем собирает около 12 млн зрителей в США. Это на 50% больше показателей первого сезона. Проект вышел не вчера, однако именно сейчас он вышел на пик интереса и стал самым просматриваемым сериалом платформы в феврале.

«Рыцарь Семи королевств» тоже демонстрирует сильный результат — примерно 13 млн зрителей на серию в Северной Америке. Разница минимальна, но прирост аудитории у «Питта» оказался заметнее. Зритель голосует не только обсуждениями в соцсетях, но и стабильными просмотрами.

Гонка цифр продолжается

Параллельно «Лэндмен» на Paramount+ установил собственный рекорд: 1,62 млрд минут просмотра в США за неделю с 19 по 25 января по данным Nielsen.

Февраль показал простую вещь: самый обсуждаемый сериал не всегда самый популярный. Иногда лидер скрывается не в трендах, а в статистике.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
