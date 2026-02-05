В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй

Сюжет «Маши и Медведя» всегда был весёлой чередой проделок. Но в серии «До новых встреч!» всё идёт не по плану. Здесь нет привычных шалостей. Он трогает и взрослых, и детей.

«Самая грустная серия, Мишку очень жалко», «Не удержалась от слез», — отмечают комментаторы на YouTube, где у эпизода 319 млн просмотров.

В 52-й серии 3 сезона зрители видят Машу неожиданно повзрослевшей. Этот выпуск совсем не похож на предыдущие — он ощущается как прощальный.

Маша собирает своих лесных друзей, чтобы сказать им «до свидания». Она решает отправиться в новую жизнь, оставляя позади детство.

«Этот эпизод полон тихой грусти. Звери понимают, что с её уходом заканчивается целая полоса их жизни, наполненная шумом и весельем. Прощание получается очень трогательным, не плакать невозможно. Я даже подумала, что это и есть финал всей истории», — пишут в Сети.

Однако в следующей серии всё волшебным образом возвращается в привычное русло, и весёлые проказы продолжаются, будто этого грустного прощания и не было.