В этой серии «Черного зеркала» нет ужасов, но от этого еще страшнее: такое будущее уже почти наступило

В этой серии «Черного зеркала» нет ужасов, но от этого еще страшнее: такое будущее уже почти наступило

25 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Черное зеркало»

Смотреть ее тревожнее, чем остальные.

У антологии «Чёрное зеркало» есть редкий талант — время от времени выпускать серии, после которых хочется молча посидеть в темноте. Эпизод 7 сезона «Обычные люди» из седьмого сезона как раз из таких. Он не давит спецэффектами и не пугает громкими поворотами — он медленно, почти буднично подводит зрителя к очень неприятным выводам.

И эта серия запоминается именно потому, что ее антиутопия слишком легко узнается в реальности.

Когда технологии перестают быть спасением

История начинается почти спокойно. Сварщик Майк Уотерс и учительница Аманда живут обычной жизнью — пока у женщины не обнаруживают неоперабельную опухоль мозга. Медицинская технология спасает ее, заменяя часть мозга синтетикой. И вот здесь «Чёрное зеркало» включает фирменный холод.

Новая ткань работает… но с условиями. Ограниченный радиус действия, встроенная реклама и постоянные платные апгрейды превращают спасение в бесконечную подписку на собственную жизнь.

Подписка на отчаяние

Самые болезненные сцены начинаются, когда семья пытается справиться с растущими счетами. Чтобы оплачивать лечение, Майк идет на унизительные онлайн-заработки — и сериал беспощадно показывает, как быстро человеческое достоинство становится разменной монетой.

Именно сочетание растущих медицинских счетов, моделей подписки и корпоративного контроля делает эпизод особенно тревожным.

Почему серия не стареет

Формально мир «Обычных людей» еще не наступил. Но усталость от подписок, платные уровни базовых услуг и коммерциализация всего подряд уже стали частью повседневности. И в этом главный холод серии.

«Чёрное зеркало» всегда пугало будущим. Но «Обычные люди» страшнее — потому что это будущее подозрительно похоже на настоящее.

Фото: Кадр из сериала «Черное зеркало»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
