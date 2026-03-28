В этот новый турецкий сериал от Disney напихали сцен 18+: зрители в шоке — в «Зимородке» такого не показывали

28 марта 2026 07:29
Кадр из сериала «С нами ничего не случилось»

Консервативная часть зрителей не оценила такой подход.

25 марта состоялась премьера турецкого сериала «С нами ничего не случится» с Мирай Данер и Мертом Рамазаном Демиром в главных ролях. Однако вместо восторженных отзывов проект столкнулся с неожиданно жесткой критикой уже после выхода первых четырех серий.

Почему зрители недовольны

Основной причиной обсуждений стали откровенные сцены, которые появились в сериале. Несмотря на то, что подобные эпизоды занимают всего несколько секунд, часть аудитории восприняла их крайне негативно.

Многие зрители уверены, что турецкие сериалы традиционно ценят именно за сдержанность и отсутствие откровенности. По их мнению, такие сцены выглядят неуместно и разрушают привычную атмосферу турдизи.

В то же время другая часть аудитории не увидела в происходящем ничего критичного. Однако даже они отметили, что подобные сцены могли бы быть сняты более деликатно и эстетично.

Фанаты актеров встали на защиту проекта

Поклонники Мерта Рамазана Демира и Мирай Данер, напротив, поддержали сериал. По их мнению, экранный дуэт получился гармоничным, а откровенные моменты органично вписаны в сюжетную линию.

Фанаты также отмечают, что проект выглядит современно и отличается от привычных турецких драм, что может привлечь новую аудиторию.

О чем сериал «С нами ничего не случится»

Сюжет рассказывает о судьбоносной встрече Лал и Актана, которая меняет их жизни. Проект состоит из восьми серий, половина из которых уже доступна зрителям. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам.

Пока сложно сказать, как критика повлияет на успех сериала. Но одно уже ясно — новинка с Мертом Рамазаном Демиром точно не останется без внимания.

Фото: Кадр из сериала «С нами ничего не случилось»
Анастасия Луковникова
