Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В этом тесте набрать 5/5 — практически нереально: назовите советский фильм по зарубежной рецензии

В этом тесте набрать 5/5 — практически нереально: назовите советский фильм по зарубежной рецензии

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Морозко»

Иностранцы иногда смотрят наше кино совершенно не так.

Мы привыкли узнавать советские фильмы по знакомым актерам, музыке и знаменитым сценам. Но стоит убрать название и представить картину глазами иностранного зрителя — задача становится гораздо сложнее.

Особенно забавно читать, как зарубежные авторы описывают советскую фантастику, ужасы и мистику. То, что для нас выглядит привычной сказкой или экранизацией классического произведения, в иностранных рецензиях иногда превращается в «сельскую готику», странное фэнтези или настоящий мистический кошмар.

Узнаете фильм по нескольким словам?

В этом тесте вам предстоит ориентироваться именно на такие необычные описания. Перед вами цитаты из иностранных рецензий, а ваша задача — угадать, какой советский фильм скрывается за каждой из них.

Где-то подсказкой станет атмосфера, где-то — странное определение жанра, а иногда придется вспомнить детали сюжета, которые иностранный зритель заметил совсем иначе, чем мы привыкли.

Тест непростой, но тем интереснее. Попробуйте не искать подсказки и проверить, насколько хорошо вы знаете советское кино.

А после викторины, возможно, захочется пересмотреть несколько старых фильмов и взглянуть на них уже глазами иностранного зрителя. Ведь иногда одна необычная рецензия способна полностью изменить впечатление от знакомой картины.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Морозко»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения  1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения Читать дальше 30 августа 2026
По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе Читать дальше 30 августа 2026
«Откровенное фуфло»: угадайте 5 советских фильмов по самым злым отзывам хейтеров (тест) «Откровенное фуфло»: угадайте 5 советских фильмов по самым злым отзывам хейтеров (тест) Читать дальше 30 августа 2026
Наши люди в булочную на такси не ездят, но в тесте набирают 6/6: угадай советский фильм по кадру с шофером Наши люди в булочную на такси не ездят, но в тесте набирают 6/6: угадай советский фильм по кадру с шофером Читать дальше 29 августа 2026
Вы точно выросли в СССР, если наберете в этом тесте 5/5: продолжите фразы из советских фильмов Вы точно выросли в СССР, если наберете в этом тесте 5/5: продолжите фразы из советских фильмов Читать дальше 28 августа 2026
Только настоящий знаток советского кино наберет 5 из 5: угадайте фильмы по героям в кепках Только настоящий знаток советского кино наберет 5 из 5: угадайте фильмы по героям в кепках Читать дальше 27 августа 2026
Угадаете 5 советских фильмов по кадрам с парикмахерами? Даже знатоки кино ошибаются (тест) Угадаете 5 советских фильмов по кадрам с парикмахерами? Даже знатоки кино ошибаются (тест) Читать дальше 27 августа 2026
«Место встречи изменить нельзя», а вспомнить можно? Кого из этих 6 героев никогда не было в сериале — тест «Место встречи изменить нельзя», а вспомнить можно? Кого из этих 6 героев никогда не было в сериале — тест Читать дальше 26 августа 2026
Эти 3 ремейка советских хитов зрители точно хотят увидеть: на первом месте — «Вокзал для двоих» Эти 3 ремейка советских хитов зрители точно хотят увидеть: на первом месте — «Вокзал для двоих» Читать дальше 30 августа 2026
Если бы «Джентльмены удачи» снимали в 2026 году: нашла идеальных кандидатов для Доцента, Хмыря и Косого Если бы «Джентльмены удачи» снимали в 2026 году: нашла идеальных кандидатов для Доцента, Хмыря и Косого Читать дальше 30 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше