Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025

В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025

17 сентября 2025 18:08
Кадр из сериала «Зависть»

Ожидания зрителей крайне высоки.

На канале NOW 16 сентября стартует одна из самых ожидаемых премьер сезона — драма «Зависть» (альтернативное название «Ревность»). Сценарий написал Йылмаз Шахин, режиссёр — Надим Гюч, а музыку к проекту создал Тойгар Ишыклы.

Сериал основан на одноимённом романе Нахида Сыры Орика, и ставки здесь действительно высоки: на экране собрался звёздный ансамбль из актёров разных поколений.

Кто играет главные роли

  • Озгю Намаль (Сениха) — легенда турецкого экрана, знакомая зрителям по сериалам «Милосердие», «Долина волков» и «Красные бутоны».
  • Хафсанур Санджактутан (Мюкеррем) — одна из самых перспективных актрис молодого поколения, прославившаяся ролями в «Если сильно полюбишь» и «Последнее лето».
  • Мехмет Гюнсюр (Халит) — культовый актёр, чьи работы в «Великолепном веке» и «Даре» сделали его узнаваемым по всему миру.
  • Селахаттин Пашалы (Нюзхет) — звезда нового поколения, известный по сериалам «Омер» и «Полночь в отеле Пера Палас».
  • Берил Позам (Налан) — актриса второго плана, но давно любимая зрителями («Зимородок», «Любовь напоказ», «Сказка на острове»).

О чём история

В центре сюжета — Сениха, которую с детства мать считала «гадким утёнком» на фоне блистательного брата Халита. Пока он становится успешным адвокатом и гордостью семьи, девушка всё глубже погружается в чувство никчёмности. Зависть превращается в разрушительную силу, которая ставит под угрозу не только её жизнь, но и спокойствие всей семьи.

Почему премьера так важна

Зрителей ждёт редкое сочетание: экранизация классического романа, режиссура уровня Nadim Güç и актёрский состав, в котором каждая фамилия — гарантия интереса.

Уже первые кадры и тизеры вызвали оживлённые обсуждения в Турции, а премьера обещает стать одним из главных событий этой осени.

Ранее мы писали: Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября.

Фото: Кадр из сериала «Зависть»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Читать дальше 28 сентября 2025
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше