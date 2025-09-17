В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025

На канале NOW 16 сентября стартует одна из самых ожидаемых премьер сезона — драма «Зависть» (альтернативное название «Ревность»). Сценарий написал Йылмаз Шахин, режиссёр — Надим Гюч, а музыку к проекту создал Тойгар Ишыклы.

Сериал основан на одноимённом романе Нахида Сыры Орика, и ставки здесь действительно высоки: на экране собрался звёздный ансамбль из актёров разных поколений.

Кто играет главные роли

Озгю Намаль (Сениха) — легенда турецкого экрана, знакомая зрителям по сериалам «Милосердие», «Долина волков» и «Красные бутоны».

Хафсанур Санджактутан (Мюкеррем) — одна из самых перспективных актрис молодого поколения, прославившаяся ролями в «Если сильно полюбишь» и «Последнее лето».

Мехмет Гюнсюр (Халит) — культовый актёр, чьи работы в «Великолепном веке» и «Даре» сделали его узнаваемым по всему миру.

Селахаттин Пашалы (Нюзхет) — звезда нового поколения, известный по сериалам «Омер» и «Полночь в отеле Пера Палас».

Берил Позам (Налан) — актриса второго плана, но давно любимая зрителями («Зимородок», «Любовь напоказ», «Сказка на острове»).

О чём история

В центре сюжета — Сениха, которую с детства мать считала «гадким утёнком» на фоне блистательного брата Халита. Пока он становится успешным адвокатом и гордостью семьи, девушка всё глубже погружается в чувство никчёмности. Зависть превращается в разрушительную силу, которая ставит под угрозу не только её жизнь, но и спокойствие всей семьи.

Почему премьера так важна

Зрителей ждёт редкое сочетание: экранизация классического романа, режиссура уровня Nadim Güç и актёрский состав, в котором каждая фамилия — гарантия интереса.

Уже первые кадры и тизеры вызвали оживлённые обсуждения в Турции, а премьера обещает стать одним из главных событий этой осени.

