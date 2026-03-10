Меню
В этом сериале Шибанов справляется без Брагина, и получается намного лучше: «На порядок круче, чем "Первый отдел"»

10 марта 2026 12:19
Кадр из сериала «Дельфин»

В Сети оставляют положительные отзывы на проект.  

Поклонники «Первого отдела» любят Шибанова именно за то, что он не идеальный. В отличие от кристально правильного Брагина, Михаил способен на ошибки. Ради любимой женщины он готов рискнуть годами службы и репутацией — и именно эта эмоциональность цепляет зрителей.

Тем же, кто готов видеть Сергея Жаркова в ещё более сильной роли, стоит присмотреться к сериалу «Дельфин». Там, говорят фанаты, актёр раскрылся даже ярче.

Сюжет

Андрей Кораблёв, в прошлом оперативник, возвращается в город у моря, где когда‑то начинал службу в уголовном розыске. Повод грустный — дед, старый рыбак, погиб при обстоятельствах, которые никак не назовёшь случайными.

Главный подозреваемый Сергей Боровиков, когда‑то державший район, а ныне респектабельный застройщик побережья. Все, кто вставал у него на пути, бесследно исчезали или умирали.

Но у Кораблёва появляется неожиданный союзник — дельфин Василиса, которого выходили местные океанологи. Андрей утверждает, что с детства понимает язык дельфинов, и теперь эта связь может помочь раскрыть преступление.

Кадр из сериала «Дельфин»

Третий сезон «Дельфина»

Несмотря на фантастическую нотку в сюжете, зрители приняли «Дельфина» тепло. Уже вышло два сезона про оперативника Кораблёва и его необычного напарника, и публика оценила лёгкий курортный детектив, где нет места жестокости и кровавым разборкам.

«"Дельфин" на порядок круче, чем "Первый отдел"», «Жарков — хороший актер. Смотрю из-за него», «Люблю фильмы с животными, хороший сценарий, интересные актеры», «Замечательный сериал, а актерский состав на высоте. Фильм, на мой взгляд, смотрится на одном дыхании», — пишут в Сети.

В этом году обещают третий сезон. Расследование о связях генерала Крымова в Москве провалилось, бизнесмен Лазарев вышел на свободу в Петербурге, но Кораблёв сдаваться не собирается. Он намерен дойти до конца, остановить преступников.

Помощники остаются те же: дельфин Василиса, старые друзья и, конечно, Инна. Вместе им предстоит разгадать тайны города и найти статую золотого дельфина.

Фото: Кадры из сериала «Дельфин»
Светлана Левкина
